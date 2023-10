La moglie di Soumahoro dal gip 

Latina. Arriverà venerdì il confronto tra il gip di Latina e Liliane Murekatete, la moglie del parlamentare Aboubakar Soumahoro, da lunedì agli arresti domiciliari nel nuovo filone di indagine sulla gestione dei fondi da parte delle coop che si occupano di migranti nella provincia Pontina. In programma anche l’interrogatorio per la suocera del deputato, Marie Therede Mukamatsindo. Èun primo snodo importate nell’inchiesta, svolta dalla Guardia di finanza, che ha scoperchiato «un collaudato fraudolento» che dirottava altrove i fondi milionari che, a partire dal 2017 e fino al 2022, sono arrivati nelle casse delle coop. Una struttura criminale a conduzione “familiare” in cui il ruolo di Murekatete, secondo l’accusa, era centrale. Accuse che, riferiscono fonti della difesa, verranno respinte dalla donna nell’interrogatorio di garanzia. Sulla vicenda è tornato lo stesso Soumahoro che con un post su Fb ha ribadito di non essere «né indagato e né risulto negli atti delle indagini» e chiedendo rispetto per la privacy del figlio.

