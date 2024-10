«La moglie di Sinwar con la borsa Hermès» 

Tel Aviv. Imperversa sui social in Israele il fermo immagine, postato dal portavoce in lingua araba dell’Idf su X, della moglie di Yahya Sinwar che cammina lungo un tunnel il giorno prima del massacro del 7 ottobre, traslocando con il marito e i due figli, portando al braccio quella che sembra la famosa borsa Birkin di Hermès, del valore di 32mila dollari.

«Anche se gli abitanti di Gaza non hanno abbastanza soldi per una tenda o per le necessità basilari, vediamo molti esempi dell'amore speciale per il denaro di Yahya Sinwar e di sua moglie...», ha commentato il portavoce dell'esercito Avichay Adraae.

«La moglie di Sinwar è entrata nel tunnel con lui il 6 ottobre 2023, portando con sé la borsa Birkin il cui costo è stimato in 32mila dollari? Lasciate un commento...», ha scritto Adraae, affiancando alla foto della donna l'immagine della lussuosa borsa.

RIPRODUZIONE RISERVATA