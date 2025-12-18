La moglie dell’ucciso testimone al processo Barabino 

«La firma non è mia». Le parole sono quelle pronunciate ieri da Carmen Ioan Bura, che ha ricostruito il suo rapporto con Roberta Barabino, l’ex amministratrice infedele che ha truffato decine di anziani, e le circostanze successive all’omicidio del marito della Bura, Antonio Corrias.

La firma disconosciuta era posta sulla delega per elezione di domicilio, presentata dall’avvocato Alessandro Tuvoni, per ottenere il dissequestro di alcuni documenti nell’auto del marito della Bura, messa sotto chiave dalla Procura nell’ambito dell’indagine per il delitto. Proprio per quella firma, e per la foto di un documento di un interrogatorio inviato alla Barabino, l’avvocato è a processo con l’accusa di falsità ideologica e rivelazione di segreto d’ufficio. Convinto di dimostrare la sua innocenza. Ieri la Bura ha detto che la Barabino era sua comare, ma non le ha mai dato mandato formale. «Mi lamentavo che non avevo le carte di mio marito. Lei mi disse: ci penso io. Diceva di esser magistrato». Il difensore di Tuvoni, Carlo Lecca ha prodotto gli screenshot in cui la Barabino mandava alla Bura delle istanze per procedimenti civili. «Ma io non conoscevo l’avvocato» ha ribadito Bura.

