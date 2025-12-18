VaiOnline
Oliena.
19 dicembre 2025 alle 00:34

La moglie dell’ucciso testimone al processo Barabino 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«La firma non è mia». Le parole sono quelle pronunciate ieri da Carmen Ioan Bura, che ha ricostruito il suo rapporto con Roberta Barabino, l’ex amministratrice infedele che ha truffato decine di anziani, e le circostanze successive all’omicidio del marito della Bura, Antonio Corrias.

La firma disconosciuta era posta sulla delega per elezione di domicilio, presentata dall’avvocato Alessandro Tuvoni, per ottenere il dissequestro di alcuni documenti nell’auto del marito della Bura, messa sotto chiave dalla Procura nell’ambito dell’indagine per il delitto. Proprio per quella firma, e per la foto di un documento di un interrogatorio inviato alla Barabino, l’avvocato è a processo con l’accusa di falsità ideologica e rivelazione di segreto d’ufficio. Convinto di dimostrare la sua innocenza. Ieri la Bura ha detto che la Barabino era sua comare, ma non le ha mai dato mandato formale. «Mi lamentavo che non avevo le carte di mio marito. Lei mi disse: ci penso io. Diceva di esser magistrato». Il difensore di Tuvoni, Carlo Lecca ha prodotto gli screenshot in cui la Barabino mandava alla Bura delle istanze per procedimenti civili. «Ma io non conoscevo l’avvocato» ha ribadito Bura.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il responsabile degli Enti locali prova a fare chiarezza sulla sentenza della Consulta aprendo un nuovo fronte polemico

Aree idonee, ora è scontro tra i Comitati e Spanedda: «La lezione non è servita»

L’assessore: «La legge 20 resta in piedi» La replica: «Avete abbandonato la Pratobello» 
Lorenzo Piras
Direttori generali, oggi i colloqui ai candidati e forse entro l’anno le nomine. Truzzu (FdI): il Campo largo ha fallito

Sanità, l’interim non sarà breve

Todde: «Serve un cambio di passo che voglio governare» 
Roberto Murgia
La compagnia: tre milioni di passeggeri nel 2025, presto nuovi investimenti sulla flotta

Scoppia la pace nei cieli sardi Ma la continuità resta in bilico

Aeroitalia ritira il ricorso al Tar e pensa a un’intesa con Ita  Nel frattempo è impossibile volare a ridosso di Natale  
Luca Mascia
Bilancio

Entrate, 570 milioni già in cassa

Stato-Regione, prima tranche dell’accordo: sarà usata nella variazione di febbraio 
Torino

Sgomberato Askatasuna. «Atto fascista»

Petardi e bottiglie sugli agenti, che usano gli idranti. Piantedosi: segnale dallo Stato 
Garlasco

Inchiesta, ultimo atto Stasi a sorpresa in aula I Poggi: «È colpevole»

Battaglia legale attorno alla perizia sul dna trovato nelle unghie di Chiara 