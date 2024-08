La moglie accusa Alberto Fernandez: «Mi ha picchiata, ho paura» 

Buenos Aires. L’ex presidente dell’Argentina, il progressista Alberto Fernandez, paladino a parole dei diritti delle donne e promotore durante il suo governo di un ministero a loro dedicato, sarebbe in realtà un cinico manipolatore che ha esercitato per anni violenza fisica e psichica nei confronti della compagna. Lo afferma la stessa ex first lady, Fabiola Yañez, che ha rotto il silenzio in un’intervista rilasciata al portale Infobae da Madrid dopo lo scandalo scoppiato la settimana scorsa con la pubblicazione sui media argentini di foto che la ritraggono con un occhio nero e lividi sulle braccia.

Yañez conferma di aver denunciato l’ex presidente per aver esercitato su di lei violenza fisica e psicologica durante gli ultimi anni e dice inoltre di non sentirsi sicura neanche a Madrid, dove vive con il figlio di 2 anni. La giustizia argentina ha ordinato la perquisizione dell’abitazione dell’ex presidente nel corso della quale sono stati sequestrati il telefono cellulare e il tablet personale di Fernandez. Gli inquirenti sono alla ricerca di ulteriori prove. Tra le evidenze già incluse nel fascicolo contro Fernandez, oltre alle foto anche le conversazioni private tra i due filtrate alla stampa dove l’ex presidente non smentisce l’accaduto. «Mi hai picchiato ancora, sei pazzo», scrive Yáñez in uno dei passaggi delle chat a cui Fernandez risponde semplicemente con un «sto male». «Sono tre giorni di seguito che mi stai picchiando», insiste lei, ma l’ex presidente risponde ancora riferendosi alla sua, di condizione: «Faccio fatica a respirare, smettila per favore, mi sento molto male». La vicenda assume adesso contorni politici. Il presidente Javier Milei ha approfittato dello scandalo per dimostrare la giustezza delle sue tesi sulla «ipocrisia progressista».

