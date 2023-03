La moda, un sogno per due 

Dalla Sardegna alla Calabria per veder sfilare i propri abiti. Già questa è una grande vittoria per le ogliastrine Erika Piroddi, 24 anni di Elini e Federica Cabras (25) di Santa Maria Navarrese. Le due giovani sono tra i quindici finalisti del Moda Movie 2023. Il festival giunto alla sua ventisettesima edizione raggruppa i diversi talenti provenienti dagli ambiti della moda, delle arti e del cinema. Le ragazze sono stiliste di moda, hanno studiato alla Imi Fashion School (Istituto moda Burgo di Milano, nella sede di Nuoro).

Sodalizio

Dalla semplice conoscenza si è passate a un sodalizio artistico. Piroddi e Cabras si sono infatti conosciute nei viaggi verso Nuoro e hanno deciso di unire creatività e manualità per presentare un lavoro per Moda Movie. «Abbiamo partecipato al concorso – racconta Piroddi – disegnando dei bozzetti sul tema: “A volte ritornano. Corsi e ricorsi delle mode”, si parlava di un ritorno al passato e quindi potevamo ispirarci a qualsiasi periodo storico. La nostra scelta è ricaduta sul minimalismo degli anni novanta». Le fashion designer hanno dunque preparato i bozzetti e nei mesi a venire lavoreranno per la realizzazione degli abiti che sfileranno in passerella. «Siamo state selezionate tra tantissimi partecipanti – prosegue Piroddi – e arriveremo a Cosenza a giungo insieme agli altri finalisti».

In laboratorio

Dopo l’ideazione dei bozzetti si passerà ora ad ago, filo e macchina da cucire. Confezioneranno i modelli nel laboratorio di Erika Piroddi a Ilbono. «Lavoreremo alla realizzazione dei vestiti – commenta ancora la stilista – abbiamo ordinato i tessuti. Ci metteremo tutto il nostro impegno». La sfilata conclusiva e le premiazioni si terranno nella serata del 12 giugno prossimo al teatro Rendano di Cosenza. L’emozione è palpabile. «Non vediamo l’ora di partecipare all’ultima selezione», concludono le stiliste.