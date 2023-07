«La moda? Un impegno sociale» 

L'esperienza al concorso nazionale per stilisti emergenti “Fashion Around The Word” di Calci è un sogno che diventa realtà per il giovane Edoardo Melis, 16enne di Pabillonis, iscritto al terzo anno del Buonarrotti di Guspini. Giovane ma determinato, è arrivato quarto presentando tre abiti della sua collezione “Libertà e cultura”, veri messaggi di sensibilizzazione alla parità di genere.

Nella sua prima mini collezione ha dato uno sguardo alle sue radici presentando “Mammai” che reinterpreta l'abito tradizionale di Desulo: «Le ritengo una delle mie più grandi ispirazioni». Il secondo abito, “Libera”, ha una tunica nera con paillettes sopra e tubino nude con paiette sotto e rappresenta la costrizione subita dalle donne in alcune culture mediorientali mentre “Conquista”, simboleggia le grandi disparità di genere nel mondo del lavoro a New York e si ispira alla Statua della Libertà: abito superiore in voile verde sopra e tubino nero sotto.

«Ho scelto i l mondo mediorientale perché è scenario di grandi disparità di genere e il mio vuole essere un messaggio di denuncia e un auspicio affinché molte donne smettano di subire discriminazioni», dice Melis che ha le idee chiare e tanti progetti per il futuro: «Proseguire il mio percorso di studi sino alla laurea in Fashion Design. Poi vorrei aprire di un brand a mio nome». Le sue creazioni nascono dall’esigenza di esprimere ciò che sente e soprattutto ciò in cui crede: «La moda spesso è considerata futile. Ciò che voglio far emergere dalle mie creazioni è sempre il messaggio che non deve essere solo bellezza o sfarzo, ma anche impegno sociale». (g. g. s.)

