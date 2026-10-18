«La moda è un gioco serissimo La nostra Sardegna? Va rispettata» 

Il futuro della moda passa anche da un armadio aperto: da ciò che scegliamo di comprare, conservare o rimettere in circolo. Tra il desiderio di cambiare e il piacere di riconoscersi in un abito, una domanda: quanto pesano le nostre scelte sul pianeta? A portarla a Cagliari sono stati Antonio e Roberta Murr, consulenti d’immagine e direttori creativi con oltre vent’anni di esperienza nella moda e nel lifestyle, i primi a lanciare il dibattito moda tra la tv e sferzanti rubriche sui settimanali. Sabato, al Polo Bibliotecario, la coppia è stata protagonista di “Moda & Etica: il futuro dello stile”, in dialogo con Giacomo Pisano, nella terza edizione del festival cagliaritano di letteratura sulla crisi climatica, quest’anno intitolata “A che ora è la fine del mondo?”. Un invito a ripensare i gesti quotidiani, compreso quello di scegliere cosa indossare.

Sogno o fatturato?

«La moda non è etica e non è sostenibile», esordisce tagliente Antonio. Il nodo è un sistema che ha sostituito il sogno con il fatturato, imponendo ritmi di produzione sempre più serrati. «I proprietari dei brand sono grossi gruppi finanziari che hanno bisogno di produrre fatturato, e questo si scontra con la sostenibilità. Oggi un capo dev’essere prodotto velocemente e avere un markup, un ricarico, più alto possibile». Una corsa in cui il racconto dell’impegno ambientale precede le scelte concrete. «La comunicazione è arrivata ancora prima: tutti hanno puntato molto sul comunicare la sostenibilità, ma i fatti parlano diversamente», osserva Roberta.

Fast fashion

Come si rende accessibile un modo più etico di vestire? Per i Murr, si comincia dal rapporto con ciò che indossiamo e con l’immagine che vogliamo restituire. «Oggi non hai più come obiettivo la desiderabilità, ma il doverti mostrare, essere in continua evoluzione. Che cosa vogliamo essere? Dei prodotti che rincorrono i trend che troviamo sui social, oppure avere una personalità ben definita che ci rappresenta?», domanda Antonio. La risposta è davanti alle ante di casa: «Il nostro armadio è la boutique più sottovalutata che abbiamo». «Ma esclusiva!», aggiunge Roberta. Tra abiti dimenticati e accostamenti da sperimentare, ritrovare il proprio stile è un esercizio di creatività, senza nuovi acquisti. «Un capo non è vecchio quando ha vent’anni, ma quando smettiamo di amarlo e di reinterpretarlo. La rivoluzione oggi? Dare vita al proprio stile reinterpretando le cose che abbiamo già, fare ricerca nel vintage e creare un circolo virtuoso attorno a ciò che è già stato creato», conclude Roberta.

La Gen Z

Questa filosofia prende forma ad Archivio Pandora, lo spazio milanese in cui abiti e accessori tornano a vivere attraverso nuovi progetti creativi. «Abbiamo aperto un archivio di trecento metri quadrati e facciamo noleggio per produzioni video e fotografiche, moda, cinema, arte e musica», racconta Antonio. Un luogo di incontro anche con gli studenti delle scuole di moda e arte, dove osservare un diverso rapporto con ciò che si indossa. «Ci confrontiamo con ragazzi che hanno una mentalità diversa rispetto ai millennials e alla mia generazione, che non ha fatto nulla. Le nuove generazioni sono più corrette, danno valore alla costruzione del capo», osserva. Una consapevolezza quotidiana che si misura anche con i social. «O si decide di seguire l’algoritmo o si cerca di lavorare sul proprio stile personale. La moda passa, lo stile resta», incalza Roberta.

L’Isola

Per la coppia, la Sardegna è una radice che attraversa la vita e gli affetti. Lei ligure, lui originario di Isili, condividono un legame con l’Isola che affiora nelle parole e nella commozione di entrambi. «Amo questa terra. Ho avuto la fortuna di studiare fuori», di conoscere bene Londra, «dove ho iniziato, ma qui vive tutta la mia famiglia», racconta. Alla gratitudine si accompagna il desiderio di vederla rispettata e valorizzata: «Devo tanto a questa terra e mi fa arrabbiare: un posto così speciale dev’essere trattato in modo speciale». Un’appartenenza diventata patrimonio di famiglia, come racconta Roberta: «La Sardegna è dentro di noi, sempre. Nostro figlio si presenta come italo-sardo».

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