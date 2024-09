La Moby Wonder si ferma ancora, avaria all’elica e disagi 

Non c’è pace per i passeggeri dei traghetti del Gruppo Onorato, che coprono i collegamenti fra l’Isola e il porto di Genova. Un nuovo stop in porto ha interessato la Moby Wonder, rimasta ferma per una notte e un giorno (mercoledì e giovedì), nello scalo industriale di Porto Torres a causa di un’avaria all’elica. La stessa nave che il 31 agosto aveva avuto problemi per una falla sulla murata. Stavolta il disguido tecnico ha imposto alla compagnia un cambio di programma. Il viaggio di mercoledì, sulla linea Porto Torres-Genova, è stato annullato e per gli oltre mille passeggeri a bordo, costretti a sbarcare dal traghetto in fretta e furia, è cominciata la disavventura. Sono stati riprotetti a Olbia ma qualcuno è rimasto a terra. Difficile trovare una cabina libera o la garanzia di un imbarco per i mezzi al seguito. Per alcuni la decisione di trascorrere la notte in un albergo, con conseguente aumento di costi e di disagi per i turisti di rientro dalle vacanze. La Moby Wonder, prima di essere riparata (giovedì), aveva già cambiato la posizione di ormeggio nel molo Asi, assistita dai servizi tecnici-nautici del porto e sotto la supervisione della Capitaneria di porto che ha verificato tutte le attività di ripristino e la funzionalità della nave, certificata anche dal Rina che ha attestato le condizioni del mezzo.

Il gruppo Moby ha richiesto l’intervento di tecnici specializzati per riparare il malfunzionamento dell’elica, e il problema è stato risolto ieri pomeriggio. In caso contrario la compagnia aveva predisposto il piano B. I passeggeri, una volta imbarcati, dovevano trascorrere la notte a bordo della Wonder e solo questa mattina avrebbero ripreso il viaggio in direzione Genova. Questa volta a bordo della Moby Ale Due, pronta a raggiungere lo scalo turritano e sostituire la nave in avaria. Nella giornata di mercoledì era toccato invece alla Moby Otta in partenza da Genova per Olbia, rimasta bloccata nel porto ligure a causa di una falla al motore.

