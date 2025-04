La mobilitazione dei sardi: «Viviamo giornate storiche» 

«Eravamo in 650 sul traghetto partito da Olbia, tanti sardi tutti insieme, tantissimi i ragazzi che hanno la stessa consapevolezza. La sensazione forte è quella di vivere un momento storico. L’ultimo dono che ci ha fatto il Papa», don Cesare Nicolai, sacerdote di Tempio, sceglie un’immagine per raccontare il viaggio dei pellegrini partiti dall’Isola per l’ultimo saluto a Papa Francesco. Navi e aerei hanno portato a Roma diverse migliaia di persone, duemila quelle che avevano già il viaggio prenotato per il Giubileo degli adolescenti. Le comitive più consistenti sono quelle di Cagliari e della Gallura. Si parla di 1600 ragazzi e ragazze, più 400 tra sacerdoti e accompagnatori. Questa mattina a Roma saluteranno per l’ultima volta Papa Bergoglio. Dice il parroco di Luras, don Cosma Caria: «Il viaggio è stato abbastanza avventuroso, eravamo tantissimi sul traghetto e non sono mancati i disagi. Le persone qui hanno un’occasione per incontrarsi, per parlare, vengono da tutto il mondo. E i nostri ragazzi vivono questo. Con qualche emozione forte, come quando è arrivato l’alert della Protezione civile per la chiusura di piazza San Pietro». Gilda De Angelis, 13 anni, è una delle ragazzine partite dalla Gallura per il Giubileo degli adolescenti e che, invece, saranno in piazza San Pietro per il funerale del Papa. Racconta: «È emozionante stare insieme a tante persone che arrivano da tutto il mondo, questo momento lo ricorderemo per sempre».

Giovani e scout

Sono partiti consapevoli del significato del loro viaggio giubilare, ma l’intensità che si respira a Roma per la morte di Papa Francesco ha colto impreparati i quaranta adolescenti salpati giovedì da Olbia, insieme a undici accompagnatori, provenienti da cinque parrocchie della città. C’è anche il gruppo scout della chiesa Nostra Signora de La Salette. «Abbiamo fatto un lungo percorso per spiegare il senso profondo del Giubileo, ma l’emozione che li ha colti, arrivati a Roma, è stata tanta e li ha frastornati», dice la guida pastorale dei dodici ragazzi della chiesa di San Ponziano, Riccardo Sanna. Prima tappa, ieri, la porta Santa perché, dice il seminarista, «raggiungere la Basilica di San Pietro è stato impossibile. Oggi assisteremo al funerale del Santo Padre». Sono quindici i giovani partiti dalla parrocchia di San Michele Arcangelo, guidata da don Theron Casula: «Per i ragazzi, la coincidenza del loro viaggio con le celebrazioni per salutare il Papa è di grandissima intensità – spiega – perché vivono due eventi di straordinaria importanza».

«Sentiamo la tristezza»

Avrebbero preferito incontrarlo dal vivo, cantare e pregare con lui. Ma nonostante la morte del Papa i ragazzi della diocesi di Oristano, circa 200, arrivati ieri a Roma in occasione del Giubileo, non hanno perso il sorriso. Stefano Cossu, 13 anni di Oristano, parrocchia del Sacro Cuore: «Si respira un’aria magica. Si avverte la tristezza nei volti di tantissime persone. Sarà emozionante seguire il funerale di Papa Francesco». Gabriele Orrù, 13 anni, arriva dalla parrocchia di Cabras guidato da monsignor Giuseppe Sanna: «Nonostante il lutto partecipare a un evento così importante è un grande privilegio. È tutto molto emozionante».

I tanti giovani della diocesi di Oristano ieri hanno visitato anche Santa Maria Maggiore, dove riposerà Francesco.

(hanno collaborato

Tania Careddu e Sara Pinna)

RIPRODUZIONE RISERVATA