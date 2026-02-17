La mobilità in deroga sarà rifinanziata 

Ripristinata la mobilità in deroga per le aree di crisi complessa che interessa 310 famiglie del Sulcis e di Porto Torres. È stato presentato un emendamento al Milleproroghe per garantire la copertura per tutto il 2026. «Siamo consapevoli delle difficoltà – ha detto la ministra del Lavoro Marina Calderone – e rinnoviamo l’impegno a non lasciare indietro nessuno». Soddisfatta anche la Giunta regionale: «È un risultato fondamentale che restituisce certezze a oltre 300 nuclei familiari nell'Isola».

La notizia della cancellazione dalla Legge di Bilancio nazionale era stata accolta con grande preoccupazione. Intanto ieri, nel corso del tavolo su Eurallumina che si è svolto al Mimit, l’Agenzia del Demanio ha formalizzato al Ministero dell’Economia la richiesta dei 9,6 milioni di euro indispensabili per garantire la continuità produttiva di Eurallumina per i prossimi sei mesi. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA