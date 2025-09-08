La mitraglietta fatta in casa dai palestinesi 

Tel Aviv. Il “Carlo” è una mitraglietta fatta in casa che nel corso del nuovo secolo si è man mano fatta strada tra le fazioni armate palestinesi. Il design è stato ispirato e prende il nome dal Carl Gustaf m/45 svedese e la sua variante egiziana di Port Said. È stato identificato per la prima volta nel 2000: un’arma rudimentale ma efficace, raccontano le cronache dell’epoca «con una canna semplice saldata a un calcio tubolare metallico, un’impugnatura semplice e un meccanismo di sparo a molla».

La sua popolarità è stata determinata dalla mancanza di armi moderne più convenzionali e dal loro prezzo proibitivo sul mercato parallelo, dove un M16 o un Ak47 costano diverse migliaia di dollari contro le poche centinaia della mitraglietta. Sfornata in officine illegali in Cisgiordania, divenne presto la prima scelta per i palestinesi e arabo-israeliani coinvolti nel traffico di droga. Che poi l’hanno anche esportata: alcuni esemplari vennero rinvenuti negli arsenali criminali di mezzo mondo, dall’Ucraina al Brasile.

RIPRODUZIONE RISERVATA