VaiOnline
La nostra storia.
21 settembre 2025 alle 00:12

“La misteriosa civiltà dei nuraghi” Il docufilm della tv franco-tedesca Arte 

Ieri la proiezione in anteprima nazionale a S’arcu e is forros di Villagrande 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I cugini francesi ci studiano con fascino e ora producono uno dei documentari tra più aggiornati sulla civiltà nuragica: “La misteriosa civiltà dei nuraghi” di Thomas Marlier realizzato per la tv franco-tedesca Arte in collaborazione con Gedeon e il supporto dell’Inrap (Institut national de recherche archéologiques preventive). Il documentario di circa 52 minuti (4 milioni di telespettatori) è stato proiettato ieri in anteprima nazionale al sito archeologico S'arcu e is forros, a Villagrande, nell’ambito di Itaca. Festival del turismo responsabile. Documentario in lingua francese, tradotto in italiano con sottotitoli in sardo. Un lavoro unico che getta nuova luce su una delle culture più affascinanti e purtroppo misconosciute del Mediterraneo.

Il fascino

Come ben sappiamo la Sardegna ha edificato torri maestose dall’aspetto di fortezze come i nuraghi. Non esistono altre nel Mediterraneo oltre l'Egitto. Circa 8.000 di queste enigmatiche sentinelle di pietra, spesso nascoste in luoghi inaccessibili e in terreni privati, sono disseminate su tutto il territorio sardo. Chi era questo popolo isolato sulla propria isola? Che invece come rivelano gli studi intratteneva vivaci scambi e rapporti con altre culture? Qual era il suo stile di vita? Le sue credenze, i suoi riti? Seguendo il lavoro degli archeologi e degli scienziati internazionali che ne indagano i segreti, sul campo e in laboratorio, questo documentario prova a svelare una delle culture più affascinanti del Mediterraneo.

Il lavoro

Isabelle Catteddu, archeologa franco-sarda, consulente scientifica del documentario, è particolarmente legata a questo lavoro date anche le sue origini di Cuglieri. «Si tratta di un documentario che prova a fare una nuova lettura scientifica più didattica. Dietro il nuraghe c'è un mondo integrato e oggi grazie a studi multidisciplinari possiamo capire l'ambiente, le risorse, com'è cambiata questa maestosa cultura durata mille anni». Catteddu è specializzata in studi sulla relazione uomo, ambiente, società. «Abbiamo le datazioni dove vengono messe in luce le trasformazioni della società, crisi ambientali ma anche testimonianze della resilienza del popolo nuragico. Oggi siamo capaci di capire questa trasformazione. Per esempio abbiamo analisi chimiche sul metallo (come il rame) che ci permettono di conoscere le relazioni commerciali. Sappiamo che la Sardegna non era per nulla isolata ma connessa, un bivio tra Atlantico e Mediterraneo. Una società unica, lo vediamo dal dna, studi antropologi, scanner che permettono di interrogare nuraghi.Tra i diversi archeologi che intervengono nel documentario Mauro Perra, il quale si sofferma soprattutto sull'alimentazione e la struttura della società. Come vivevano le donne e gli uomini al tempo dei nuraghi? «Al di là delle pietre vengono fuori da queste ricerche finalmente figure umane: donne e uomini e le operazioni della vita quotidiana. Si scopre come vivevano, cucinavano, conservavano le derrate alimentari».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Cagliari, la strada per la felicità

l Gaggini, Spignesi
regione

Lai e Todde, domani il primo faccia a faccia

Al neo segretario del Pd le congratulazioni della presidente: ora il via al confronto 
Giuseppe Meloni
La crisi

Aeroporti nel mirino, i cieli europei nel caos

Decine di voli cancellati e centinaia in ritardo, disagi anche oggi 
Il convegno

«Sulla cybersicurezza la Sardegna è avanti rispetto ad altre regioni»

L’Università di Cagliari in prima linea nella protezione di dati e siti strategici  
Agroalimentare

Produzione di cibo, opportunità per l’Isola

Gli esperti: scommessa che si può vincere tra qualità e soluzioni moderne 
Giovanni Lorenzo Porrà RIPRODUZIONE RISERVATA
Allarme bullismo

«Un insegnante attento può cogliere i segnali e salvare i nostri ragazzi»

La battaglia di una madre che ha perso il figlio: più formazione a scuola contro ogni violenza 
Stefania Piredda