«La missione Unifil non si ferma Italiani eccezionali» 

New York. Gli incidenti in Libano devono finire, anche perché Unifil non abbandonerà la linea blu. È questo il messaggio che il capo delle operazioni di pace dell’Onu Jean-Pierre Lacroix consegna all’Ansa in un’intervista in cui spiega che quanto accaduto negli ultimi giorni contro la missione «è molto preoccupante, e chiediamo a tutte le parti di fare ogni cosa in loro potere per rispettare la sicurezza dei caschi blu». «Hanno l’obbligo di fare questo», precisa Lacroix, sottolineando che gli attacchi alle forze di pace «vanno contro tutti gli obblighi internazionali». «Chiediamo che questi attacchi si fermino, le autorità israeliane ci hanno detto che condurranno indagini su questi incidenti, speriamo che lo facciano, ma nel frattempo queste azioni devono fermarsi».

Lacroix ricorda come negli ultimi giorni si siano viste «espressioni di sostegno degli Stati membri e dai Paesi contributori, dichiarazioni che sostengono fortemente Unifil, i quindici membri del Consiglio di Sicurezza supportano Unifil e credo che questo sia molto positivo». Il sottosegretario generale delle Nazioni Unite sottolinea che «l’Onu apprezza moltissimo il supporto del governo italiano, è uno dei contributori più importanti in termini di truppe della missione in Libano e il servizio dei caschi blu italiani è eccezionale. Questa è l’occasione di rendere omaggio alle donne e agli uomini italiani che servono in Unifil». Riguardo alla richiesta del leader israeliano Benyamin Netanyahu di evacuare le truppe dal sud del Paese, Lacroix ricorda che «Unifil è presente lì con un mandato del Consiglio di sicurezza per supportare l’attuazione della soluzione politica secondo la risoluzione 1701. Abbiamo una responsabilità con questo mandato, ovviamente rivediamo la situazione ogni giorno, e la sicurezza dei nostri caschi blu è la priorità, ma abbiamo determinato che possiamo e dobbiamo rimanere nella nostra posizione, la bandiera Onu continuerà a sventolare nel sud del Libano».

