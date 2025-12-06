«La missione? Trasforma chi la vive» 

I parenti sono riuniti al capezzale del moribondo, in una casa avvolta dall’angoscia e dal dolore. Il sacerdote celebra la Messa. Pronuncia parole di speranza e consolazione, lenisce il dolore, porta una luce inattesa. Il piccolo Giorgio osserva l’incantesimo. La fiamma della vocazione si accende, comincia a bruciare. «Da quel momento mi sono chiesto: chi è quell’uomo che porta pace nel buio? Chi è quel Dio che, anche sulla croce, dona vita? Il desiderio di vivere quella presenza spirituale è cominciato così e mi ha portato fino al sacerdozio». Don Giorgio Cabras compie oggi 61 anni. Originario di Baunei, da qualche mese è parroco di Jerzu. Missione è una parola serena. «È una proposta di vita che, accolta, trasforma la storia concreta di chi la vive. Il Vangelo ha il potere di toccare il cuore, di convertire esistenze e di ridare luce a “storie sbagliate” e spente. In un mondo in continua evoluzione, la parrocchia rimane un luogo sempre significativo, vivo e prezioso, dove si può incontrare Dio».

La luce dei volontari

Per quindici lunghi anni è stato il responsabile diocesano della Caritas, la mano tesa della Chiesa verso gli ultimi, poveri nelle tasche, derelitti dello spirito o semplicemente soli. «Rimangono impressi i volti segnati dalle lacrime ma anche i sorrisi e i ringraziamenti di chi ha trovato ascolto, fiducia, soluzioni concrete e speranza. La sofferenza per le situazioni in cui non potevamo... Durante la pandemia i volontari Caritas, insieme alle suore samaritane hanno continuato senza clamori il loro servizio di prossimità».

“I poveri li avrete sempre con voi” è il monito di Gesù Cristo, portato come un vessillo dai suoi migliori sacerdoti. Questa realtà si fa ogni giorno più urgente e complessa. «La povertà è una condizione multidimensionale che colpisce adulti in età lavorativa, spesso senza un’occupazione stabile o con lavori precari e sottopagati, a volte costretti a emigrare per difendere i propri diritti».

Il vuoto dei poveri

Ci sono i poveri del lavoro insicuro, della poca istruzione, quelli della depressione, dell’insicurezza e dell’isolamento. «Non vanno dimenticati i poveri "dipendenti da sostanze" come alcol, droga e gioco, problemi che alimentano crisi familiari e la piaga dell’usura. Questa emergenza chiama a una risposta corale di ascolto e solidarietà, a cui la Chiesa non si sottrae, ma soprattutto dovrebbe provocare sempre più politiche incisive per rompere il circolo vizioso della vulnerabilità e restituire dignità e speranza a tutti». I volontari arrivano dove lo Stato lascia un pericoloso vuoto. «Il volontariato è oggi uno strumento imprescindibile, spesso colmando le lacune delle strutture pubbliche. Nella mia esperienza però ho sempre trovato amministrazioni e strutture collaborative. C’è ancora molto da fare per costruire una rete più forte e solidale, ma il dialogo e la cooperazione sono la strada giusta».

E i ragazzi don Giorgio, riusciamo ancora a capirli? «La vera sfida è saper ascoltare davvero i giovani, offrendo loro spazi di fiducia e condivisione. Le grandi domande di senso non sono cambiate: restano il cuore della loro ricerca, anche se espresse con linguaggi nuovi».

Dal manuale del prete moderno, parte prima: «Nonostante la tecnologia ci tenga costantemente connessi, il bisogno di spiritualità non si spegne, anzi, diventa più forte, perché l’iperconnessione causa solitudine». Gioco, set, partita.

