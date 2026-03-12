VaiOnline
La visita.
13 marzo 2026 alle 00:39

La missione quotidiana della Guardia di Finanza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sicurezza economico-finanziaria, salvaguardia dell’economia legale e del corretto funzionamento dei mercati e del bilancio degli enti pubblici locali e dello Stato, ma anche contribuire al mantenimento dell’ordine e sicurezza pubblica: sono alcuni degli obiettivi che si pone quotidianamente la Guardia di Finanza con il lavoro dei suoi comandi e dei presidi territoriali anche in città. Ieri mattina attività, compiti, finalità ma anche risultati dei finanzieri sono stati illustrati alla prefetta Paola Dessì, in visita al comando provinciale, ricevuta dal comandante, il generale di brigata Danilo Massimo Cardone, e da una rappresentanza di ufficiali.

Cardone ha sottolineato il quadro operativo e gli obiettivi strategici della missione istituzionale del Corpo, in particolare quelli economici e finanziari, evidenziando anche il lavoro svolto nel controllo del territorio dai “Baschi Verdi”. Durante la visita il personale delle unità cinofile, con i cani antidroga, hanno svolto una prova pratica davanti allo sguardo della prefetta che ha espresso apprezzamento per l’attività svolta tutti i giorni dalla Guardia di finanza. Il comandante provinciale ha ribadito l’impegno costante del Corpo al fianco delle istituzioni e della comunità locale. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il talento

Il sogno americano di Ian Arzu

l F. Carta
Il conflitto

«A Erbil attacco deliberato» Gli italiani salvi nei bunker

Ora si valuta il modo di evacuare i 141 soldati Tajani assicura: non li lasceremo sotto le bombe 
Il conflitto

Khamenei si presenta: «Vendetta»

Nel primo discorso all’Iran il nuovo leader conferma la chiusura di Hormuz 
Aeroporto di Cagliari, Priscilla Pettiti avverte: «Necessaria una gara pubblica, nessuna deroga»

«Troppi rischi, privatizzazione da fermare»

La docente: il parere negativo della Corte dei Conti deve essere rispettato 
Alessandra Carta
Il caso

Due milioni buttati: la Casa di Comunità non serve più

Tempio, la grana della Sanità tra sprechi e inefficienze 
Andrea Busia
La storia

Ian Arzu prende a pugni i sogni

Prima vittoria da professionista negli Usa per il pugile 22enne di Lotzorai 
Fabiana Carta
Pescara

«Rischio di traumi per i bambini»

Famiglia nel bosco, la Garante: massimo impegno per risolvere la situazione 