La missione quotidiana della Guardia di Finanza 

Sicurezza economico-finanziaria, salvaguardia dell’economia legale e del corretto funzionamento dei mercati e del bilancio degli enti pubblici locali e dello Stato, ma anche contribuire al mantenimento dell’ordine e sicurezza pubblica: sono alcuni degli obiettivi che si pone quotidianamente la Guardia di Finanza con il lavoro dei suoi comandi e dei presidi territoriali anche in città. Ieri mattina attività, compiti, finalità ma anche risultati dei finanzieri sono stati illustrati alla prefetta Paola Dessì, in visita al comando provinciale, ricevuta dal comandante, il generale di brigata Danilo Massimo Cardone, e da una rappresentanza di ufficiali.

Cardone ha sottolineato il quadro operativo e gli obiettivi strategici della missione istituzionale del Corpo, in particolare quelli economici e finanziari, evidenziando anche il lavoro svolto nel controllo del territorio dai “Baschi Verdi”. Durante la visita il personale delle unità cinofile, con i cani antidroga, hanno svolto una prova pratica davanti allo sguardo della prefetta che ha espresso apprezzamento per l’attività svolta tutti i giorni dalla Guardia di finanza. Il comandante provinciale ha ribadito l’impegno costante del Corpo al fianco delle istituzioni e della comunità locale. (m. v.)

