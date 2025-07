La missione pericolosa costata l’arresto a Rahimian 

Una “missione” delicata e pericolosa, per la quale era necessaria una somma di denaro: portare una donna dall’Iran alla Germania e poi farle ottenere un permesso di soggiorno e le tutele dell’asilo politico. Sarebbe questo uno degli episodi che ha portato all’arresto del rifugiato politico iraniano Mahdi Rahimian, l’uomo che all’alba di venerdì è stato prelevato da uno stazzo in Costa Smeralda e trasferito nel carcere di Sassari. Le autorità iraniane insistono dal 2021 per avere l’estradizione di Mahdi Rahimian, ma l’imprenditore di 40 anni in Olanda, dove vive dal 2004, non era mai stato fermato o interrogato. La moglie ieri ha sentito di nuovo gli avvocati Alberto Sechi e Danilo Mattana. Ci sarebbero già diversi attestati di solidarietà della comunità iraniana in Italia. Questa mattina Mahdi Rahimian comparirà davanti alla Corte d’Appello di Sassari per l’udienza sulla estradizione. I giudici sentiranno l’imprenditore e i suoi legali. Ma il caso di Mahdi Rahimian sarebbe già sul tavolo del ministro della Giustizia, Carlo Nordio. I collaboratori del Guardasigilli avrebbero acquisito tutte le informazioni necessarie per congelare la richiesta di estradizione. Anche se appare improbabile l’accoglimento delle istanze del regime degli ayatollah da parte della magistratura italiana.

