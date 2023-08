La missione impossibile è affidata a una 007  

In risposta alla più comune offerta dei film d’azione “Heart of Stone”, diretto da Tom Harper e disponibile per gli abbonati sulla piattaforma Netflix, prova a distinguersi puntando su una carismatica protagonista e su valori produttivi non meno impressionanti di quelli dei suoi contendenti. L’agente speciale Rachel Stone è coinvolta nel pieno di una guerra informatica che minaccia la sicurezza dell’intero pianeta; incaricata per conto dell’MI6, il suo obiettivo consiste nel recuperare un dispositivo denominato “Cuore”, concepito per infiltrarsi in qualsiasi sistema cibernetico e capace nelle mani sbagliate di destabilizzare l’assetto politico-economico globale. Un chiaro pericolo sopraggiunge da parte di Keya, giovane hacker disposta a tutto pur di appropriarsi dell’apparecchio. Ma se dietro di essa si celasse un nemico ancor più temibile? E cosa nasconde realmente l’ingaggio dell’agente Stone nel nucleo operativo? A conti fatti, assistiamo qui alla diretta continuazione di un filone divenuto noto grazie a marchi più rodati come “Mission impossible”, da cui si ereditano peraltro gli storici produttori oltre all’elevata qualità delle scene d’azione e degli effetti speciali, apprezzabili in particolare durante gli inseguimenti e nella resa visiva di alcuni congegni tecnologici. Meno brillante la scrittura, che a parte i plot twists inciampa in stereotipi divenuti stantii o in momenti leggeri un po’ troppo forzati. Nell’integrità del suo pacchetto il film riesce comunque a intrattenere e certo si rivelerà di sicuro interesse per gli inguaribili amanti del genere, a patto di non aspettarsi alcunché di rivoluzionario.

