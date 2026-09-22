La missione di Mancini: «Rifondare l’Italia» 

È una strada impervia e piena di trabocchetti quella che si accinge a imboccare Roberto Mancini. Il tecnico azzurro si porta appresso il marchio della fuga nell’eldorado arabo che oscura sia i trionfi (titolo europeo 2021 e striscia record di 37 risultati utili) che le sconfitte (la cacciata dal Mondiale dopo il ko con la Macedonia del Nord). Per il pacchetto di partite di Nations League (si parte venerdì all’Olimpico con il Belgio) sono 34 i convocati con 9 debutti. Considerando i 25 dell’Under 21 di Baldini sono una sessantina sotto osservazione per il nuovo ciclo, una platea vasta da cui ricostruire un’identità per aprire un ciclo che porti risultati e ricrei un senso di appartenenza da parte dei tifosi italiani.

Spartiacque

È uno spartiacque insidioso ma affascinante che fa tornare in mente il tentativo in chiaroscuro affidato 52 anni fa a un gigante gentiluomo del calcio, Fulvio Bernardini, chiamato, a 69 anni, a far riemergere la Nazionale che, dopo i fasti dell’Europeo 1968 e della finale Mondiale 1970, sprofondò a Germania ‘74.

Il Dottore

Con il suo carisma da fuoriclasse (Vittorio Pozzo gli negò l’azzurro e i Mondiali 1934 perché era troppo bravo rispetto agli altri, da allenatore vinse gli scudetti in piazze poco abituate come Firenze e Bologna affossando la Grande Inter) nell’agosto 1974 fece 2.000 chilometri con la sua macchina per visitare in ritiro le squadre, parlare con giocatori e tecnici e convocò a Coverciano decine e decine di giocatori, anche di squadre di seconda fascia e di Serie B. Bernardini tirava dritto senza curarsi delle critiche, ma i risultati non lo aiutarono. Contro l’Olanda di Cruyff e Neeskens fece esordire Rocca, Roggi, Orlandini, Zecchini e Antognoni e finì 3-1 per i vicecampioni del mondo. Per voltare pagina lasciò a casa anche Mazzola e Rivera.

Bearzot

Dopo un anno di risultati deludenti venne affiancato da Enzo Bearzot che poi rimase in sella da solo. Ma le basi erano state gettate. Dalla semina di Bernardini vennero fuori anche Gentile, Bettega, Causio, Graziani, Zaccarelli, Scirea a cui si aggiunsero, dalle giovanili, Collovati, Tardelli, Cabrini e Paolo Rossi. Con il cesello di Bearzot era nata l’Italia che dette spettacolo ai Mondiali 1978 e vinse Spagna 1982. Il Dottore (era laureato in Scienze politiche ed era anche un apprezzato giornalista) andò via da Coverciano senza lamentarsi, lui che aveva un carattere fumantino: una volta al volante insultò Mussolini che l’aveva superato con una manovra spericolata e a salvarlo dall’arresto fu il suo amico Monzeglio, intimo del duce, che organizzò un incontro di tennis riparatore a Villa Torlonia. Tutt’altro è l’atteggiamento di Mancini, perfettamente inserito nel sistema calcio, che però ci ritenta nel solco dell’esperienza del Dottore.

Nations League

Italia-Belgio : venerdì a Roma (ore 20.45) . Turchia-Italia : lunedì 28 settembre a Bursa (ore 20.45). Francia-Italia : venerdì 2 ottobre a Saint Denis (ore 20.45). Italia-Turchia : lunedì 5 ottobre a Bologna (ore 20.45). Belgio-Italia : giovedì 12 novembre, sede in Belgio da definire (ore 20.45). Italia-Francia : domenica 15 novembre, sede in Italia da definire (ore 20.45).

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