La missione dei nuovi diaconi 

«Oggi il verbo che dovete tenere a mente è “rimanere”», ha esordito il vescovo di Nuoro, Antonello Mura, in una Cattedrale gremitissima e travolta da un’aria magica. E ha aggiunto: «Questo verbo non indica la chiamata a fermarvi. Piuttosto, inaugura un cammino, una partenza». Ieri per la diocesi di Nuoro è stata una giornata di festa, radunata nella chiesa-simbolo di Santa Maria della Neve con vista sull’Ortobene. Il capoluogo barbaricino ieri ha compattato un territorio per l’ordinazione diaconale di tre giovani: Federico Bandinu di Siniscola, Alessandro Mesina e Alessandro Sale, entrambi di Dorgali.

La chiamata

Travolti dalla fede, da una naturale propensione ad aiutare il prossimo. I tre diaconi non hanno ancora compiuto 25 anni. Classe 1998, hanno avuto un percorso speculare che li ha condotti ad ascoltare «la chiamata di Dio», per usare le parole del vescovo di Nuoro e Lanusei. Sì, «in parrocchia e nella famiglia ho potuto germinare il seme di vocazione che Dio aveva posto nel mio cuore da sempre», sono i concetti rimarcati da Federico Bandinu.

Comunità coinvolte

Ieri sera in tantissimi hanno raggiunto Nuoro, soprattutto da Dorgali e da Siniscola. Presenti pure diversi primi cittadini, come il padrone di casa Andrea Soddu e le sindache di Orosei e Dorgali, Elisa Farris e Angela Testone.

«Rimanete in Cristo perché avete tanto da dare. Siete da incoraggiare e da spronare perché avete scelto Gesù come sorgente per vivere - ha ribadito monsignor Mura, nella sua coinvolgente omelia -. Incominciate per favore a essere discepoli. Lasciatevi potare, imparate a essere rigogliosi nella Chiesa».

Il dolore fortifica

È il concetto che il vescovo Antonello Mura ha voluto ribadire a più riprese. L’approccio con la sofferenza diventa un’imprescindibile tappa di crescita, se rapportata alla società attuale, complessa e ricca di insidie. «Il rischio più grande è quello di non accettare le potature - ha proseguito Antonello Mura, facendo leva sulla metafora del “Dio agricoltore” -. Quando gli adulti e gli educatori hanno paura di tagliare e di sfrondare, il risultato è una pianta debole e fragile, schiacciata dal peso della vita». Il vescovo di Nuoro e Lanusei ha proseguito rivolgendosi ai tre diaconi con queste parole: «Carissimi, con gli impegni che state assumendo, la Chiesa si aspetta da voi virtù. La diaconia, il servizio della carità, sia per voi inseparabile dalla diaconia della parola e dalla liturgia». Mura ha concluso: «Fede, speranza e carità: queste sono le cose fondamentali».

Dopo la messa solenne con l’ordinazione l’aria di festa è proseguita con l’abbraccio ai tre diaconi da parte dei tanti fedeli presenti.

