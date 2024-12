La miss che traduce dal campidanese, corona e scettro alla 18enne Samanta 

Quartu ha la sua reginetta di bellezza. Contrariamente agli anni scorsi quando la proclamazione avveniva in estate, quest’anno è l’inverno ad accogliere la nuova Miss Città di Quartu.

Samanta Muscas, 18 anni, ha sbaragliato le concorrenti portandosi a casa corona e scettro del concorso organizzato dall’associazione Amaes di Gianfranco Campus in collaborazione con l’agenzia Lady Music Records.Dietro di lei Giada Fiorillo, Rakele Tronci, Sara Murgia e Eleonora Fa. La miss eletta vince un book fotografico professionale realizzato da Pier Marconcini e inoltre poserà assieme alle altre 5 classificate per il calendario 2025 del concorso, che avrà come scenario alcune delle attività più conosciute della città. Calendario che sarà distribuito gratuitamente, come ogni anno in tutta la città. Le 14 concorrenti aspiranti miss, si sono sfidate tra loro non solo a colpi di defilé ma, come ogni anno, hanno dovuto affrontare prove di traduzione dal sardo campidanese all’italiano.

