La Misericordia spegne 40 candeline 

La Misericordia di Quartucciu compie 40 anni e si prepara con la celebrazione di questo sabato. Una storia che parte ormai da lontano, che rivive oggi nei ricordi di tante persone, figli dei fondatori e volontari storici.

La memoria

La memoria più antica ha il volto di Diego Isoni, figlio del primo presidente dell’associazione: «Ricordo l’entusiasmo di mio padre Tomaso. Per dieci anni ha guidato la Misericordia con passione. So che sarebbe felice di vedere quanto è cresciuta. Un grazie a tutti quelli che ancora oggi portano avanti ciò in cui hanno creduto i soci fondatori».

Quel passato che rivive anche nelle parole di Enrico Serra, volontario dal 1987: «Erano anni intensi, si correva sempre. La prima sede sorse nella piazza del Monumenti ai Caduti, dove rimase fino al 1987, quando si trasferì nell’oratorio di Sant’Antonio. Qui ha operato sino al 2020, quando poi è avvenuto il passaggio definitivo in via Piria 1 in una sede moderna e adeguata alle nuove esigenze».

A custodire la tradizione c’è anche Egidia Fonte, figura storica per generazioni di volontari: «I valori non sono cambiati: solidarietà, disponibilità, spirito di comunità. Vederli ancora così vivi nei giovani è il segno più bello della continuità».

Il futuro

E sono proprio i tanti giovani a tracciare il futuro. Marta Vacca e Alessandro raccontano la scoperta di un luogo che unisce più età e più storie: «Qui i più piccoli si incontrano con i più grandi. Impariamo, cresciamo, ci sosteniamo. Anche nelle giornate più stancanti, l’aria che respiriamo è positiva, familiare», spiega Marta.

«Ho trovato un gruppo straordinario, umano. Mi ha permesso di trovare momenti di pace al di fuori del lavoro», continua Alessandro.

Tra loro anche Federica, una delle volontarie più giovani, che compirà 18 anni a breve: «Sto finendo il corso da soccorritrice. Con impegno sono diventata un riferimento della sede, così come tanti altri volontari. Qui ho trovato una seconda casa». Parole condivise anche da Jennifer Di Pasquale, una delle volontarie di oggi: «Non siamo solo un gruppo di volontari. Siamo una famiglia. Ci sosteniamo, ci ascoltiamo, troviamo il tempo per stare insieme. È lo spirito che ci accompagna da quarant’anni». E questa linea che unisce passato e presente trova il suo punto di arrivo nella segretaria e coordinatrice, Francesca Musio, oggi una guida per i giovani volontari.

Nuove leve

«Tra i nostri obiettivi del 2026 c’è anche quello di acquistare un D oblò con pedana in modo da poter arrivare a più persone con facilità. Speriamo di poter coinvolgere sempre più ragazzi giovani e portare avanti i valori, anche la guida di don Elvio Puddu che è correttore da quest'anno, da cui è nata l’associazione ormai 40 anni fa».



