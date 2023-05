La Misericordia festeggia i suoi trent’anni di attività 

Trent'anni fa un gruppo di amici (don Giovanni Abis, Edmondo Ardu, Giulio Atzeri, Loredana Asuni, Augusto Aledda, Rosanna Cinquegrana, Pasquale Deiana, Stefano Frigau, Fausto Floris, Antonino Manis, Cesare Medda, Giuseppe Monni, Carla Migoni, Fausto Murgia, Antonello Orrù, Alfonso Olla, Giuseppe Pinna, Paola Pilleri, Riccardo Pusceddu, Benigno Sanna, Speranza Schirru, Gian Luigi Simonetto e Caterina Sanna) fondarono la Fraternità della Misericordia di Sinnai con atto pubblico del notaio Vincenzo Vacca. Un’associazione di volontariato senza fine di lucro che si è dotata di nuovi mezzi nel tempo e di nuove professionalità.

Sono stati trent’anni di collaborazione con il servizio 118 regionale, per il trasporto in ambulanza di persone impossibilitate a viaggiare su normali autoveicoli e tante altre attività.

Il servizio è stato nel tempo esteso anche al soccorso sanitario durante gli eventi civili e religiosi e alla gestione del prestito di ausili vari per i disabili. Una presenza, insomma, importante sul territorio e che ha bisogno continuamente di rinnovarsi con nuovi volontari.

Oggi il presidente della Fraternità della Misericordia è Massimo Falqui. Sabato i trent'anni di storia della Fraternità della Misericordia, saranno ricordati col raduno in piazza Chiesa delle associazioni locali, alle 17; alle 17.30 è in programma la messa in parrocchia e la benedizione di una nuova ambulanza. (r. s.)

