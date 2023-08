La minoranza torna sul caso lampade: «Mai attaccato il personale» 

«Mai attaccato il personale: viene da chiedersi se abbiamo assistito allo stesso Consiglio comunale». Arriva puntuale la replica della minoranza alle affermazioni dell’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda in merito all’acquisto delle lampade da circa 200 mila euro e mai utilizzate.

«Come di consueto è stato chiesto l’intervento del responsabile del patrimonio soltanto perché gli assessori interpellati non hanno fornito delucidazioni», affermano i capigruppo dell’opposizione Michela Vacca e Franco Paderi. «Nonostante, a quanto pare, sia il sindaco Pisu sia Caredda conoscessero bene l’argomento. Eppure l’assessore ha preferito non discuterne durante il Consiglio, affidando alla stampa le sue accuse, dichiarare di essere venuto a conoscenza di un probabile danno erariale nel 2019 insieme al sindaco, che allora aveva la delega al patrimonio, significa recitare il mea culpa». Per la minoranza attivarsi dopo il ritrovamento delle lampade è un atto dovuto. «Se chi oggi è in minoranza avesse avuto contezza dei fatti nella scorsa consiliatura avrebbe contestato allora il danno erariale. Le accuse rivolteci per aver portato alla luce la spinosa vicenda sono il termometro dell’azione di questa maggioranza: riversare le colpe sugli altri al grido di si salvi chi può».

