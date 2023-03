La minoranza tappezza la città di volantini anti Giunta 

Un foglio di carta leggero, ma carico di accuse dalla prima all’ultima riga. Firmato dalla consigliera Anna Crisponi, del gruppo di minoranza “Sestu Domani”, è stato distribuito in tutta Sestu. Un elenco di punti contestati dalla minoranza, dallo stato delle strade all’abbattimento degli alberi e la chiusura della piscina comunale.

«Noi facciamo il possibile», conclude il volantino, «ma non vogliono ascoltarci!», riferendosi alla giunta e alla maggioranza. «La finalità è proprio attaccare l'amministrazione e far capire ai cittadini che sui temi più urgenti noi siamo sul pezzo, abbiamo fatto e facciamo proposte», racconta Crisponi poco dopo il volantinaggio; «noi abbiamo votato spesso le proposte della maggioranza, mai posizioni preconcette, sappiamo vedere il bene e ne siamo contenti. Ma quando vediamo anni di distrazione, incuria, mancanza di vera programmazione, interveniamo». E sulla mancanza di ascolto aggiunge: «La sindaca con fare vittimistico chiama ogni nostra critica "invidia". Noi facciamo quello che dobbiamo e possiamo fare: controllo, proposta, critica».

Dal banco opposto del consiglio la sindaca Paola Secci non nasconde la delusione: «Abbiamo dialogato tante volte con loro. Approvato mozioni all'unanimità e anche delibere di consiglio. Li abbiamo consultati per atti da presentare in Consiglio e invitati per eventi e manifestazioni. Mi spiace, ma forse per loro non è sufficiente. Noi come amministrazione abbiamo tanto da fare e non smetteremo mai d’impegnarci per migliorare».

