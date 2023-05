La minoranza snobba Calderoli  

La visita di Roberto Calderoli in programma dopodomani in Consiglio regionale è confermata. Il ministro degli Affari regionali illustrerà il decreto sulle Autonomie differenziate e si confronterà con i consiglieri nel Transatlantico del Palazzo di via Roma. Ma le opposizioni non ci saranno. Spiegheranno le ragioni dell’assenza in una conferenza stampa che sarà convocata per oggi o per domani. «Abbiamo convenuto che il ministro non potrà in alcun modo rassicurarci nel merito di un provvedimento sul quale la nostra posizione è netta», chiarisce Desirè Manca (M5S). Secondo quanto trapela, i capigruppo della minoranza non condividerebbero il metodo stabilito per il confronto organizzato con Calderoli, per il quale avrebbero preferito il contesto più istituzionale della seduta consiliare. Oggi, intanto, il Comitato sardo “No all’Autonomia differenziata” illustrerà alla stampa le ragioni del sit-in in programma il 19 sotto il palazzo del Consiglio regionale.

