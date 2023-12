La minoranza: «Più risorse per lo sport» 

Più risorse per agevolazioni Tari, contributi alle società sportive rimaste senza campi e palestre in città, e per sistemare le strade cittadine attraversate dai mezzi di trasporto pubblico. Proposte arrivate dai gruppi di minoranza, votate all’unanimità dal Consiglio comunale come impegno per la ripartizione dei fondi nelle prossime variazioni al bilancio di previsione appena approvato dall’assemblea civica.

Sui tributi è intervenuto il capogruppo di FdI Michele Pisano con un ordine del giorno condiviso dalle opposizioni e votato dalla maggioranza: nel documento si chiede «di valutare la possibilità di impegnare maggiori risorse per le esenzioni Tari, che si trovi una soluzione al problema dei ricoveri a parziale carico del sistema sanitario in Rsa, si preveda un sostegno per la manutenzione degli immobili destinati ad accoglienza e ristoro dei soggetti fragili». E ancora: «prevedere uno sgravio sulla Tari - o altri incentivi - per chi decide di adottare un cane dal canile convenzionato con il Comune, e confermare le risorse per le associazioni del Terzo Settore, culturali e sociali».

Sì all’unanimità anche all’ordine del giorno proposto dalla capogruppo del Pd Barbara Cadoni come prima firmataria: in questo caso si chiede di stanziare «risorse destinate a contributi per società e associazioni sportive, attualmente impossibilitata a utilizzare strutture comunali, al fine di sostenere le spese di affitto, noleggio, o trasferte verso impianti fuori Quartu».

Sulla stessa linea il capogruppo di Cambiamo Quartu Francesco Piludu, che ha proposto anche di «prevedere come prioritaria la manutenzione e la riqualificazione delle strade dove transitano bus e pullman».

RIPRODUZIONE RISERVATA