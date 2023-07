La minoranza incalza: subito il Consiglio comunale 

Ad un mese dalle elezioni a Macomer, dalle minoranze parte la richiesta di convocazione urgente del Consiglio comunale per la presentazione, da parte del sindaco, delle linee programmatiche. «Il Comune può adottare rapidamente il bilancio sociale per dare trasparenza sullo stato dei conti pubblici e sull’utilizzo delle risorse», chiede il gruppo “Macomer 2030”, capeggiato da Luca Pirisi, che aggiunge: «Il Comune deve costituire il centro locale di programmazione, in sinergia con l’Unione dei Comuni, per definire le politiche di sviluppo e attrarre fondi regionali ed europei. Rilanciamo la nostra agenda di governo, a partire dalla creazione di fiducia e partecipazione dei cittadini».

Oltre a Pirisi, in un documento interviene il consigliere comunale Luciana Uda: «Per rilanciare Macomer servono risorse ma ancora prima relazioni. Proponiamo l’attivazione dei laboratori di quartiere, quali luoghi fisici di incontro e dialogo tra amministrazione e cittadini». Evidenziate anche le proposte dell’intero gruppo con Antonella Citzia, Lorenzo Sanna, Cammillo Are, Valeria Tola, Giovanni Cocco, Azzurra Lochi e Tino Deriu. Chiedono una definizione certa dei tempi di lavoro del Consiglio. «Macomer 2030 - conclude la nota - apre il dibattito sul governo della cittadina e mette in cantiere da fine estate un percorso partecipativo di incontro, per facilitare il dialogo e il coinvolgimento dei cittadini». (f. o.)

