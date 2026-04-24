La minoranza esce dall’aula per protesta 

Consiglio comunale diviso tra rivendicazioni politiche e atti amministrativi approvati, in una seduta segnata dall’uscita dall’aula dell’opposizione. Ieri, tutto il centrodestra ha abbandonato i lavori per la mancata calendarizzazione della proposta relativa alla rottamazione dei tributi locali. Decisione contestata dai consiglieri Pierluigi Saiu, Antonello Cucca, Ivan Pinna, Francesca De Ambrosis e Bastianella Buffoni. Secondo il centrodestra, la maggioranza starebbe evitando il confronto sulle questioni concrete della città, dalla situazione di Prato Sardo fino alle criticità dell’impiantistica sportiva, passando proprio per la gestione delle cartelle tributarie. La maggioranza ha portato avanti i lavori approvando il regolamento per la sponsorizzazione delle rotonde e degli spazi verdi. Provvedimento che punta a coinvolgere privati nella cura del decoro urbano. Nella seduta si è trattato anche la situazione degli alloggi di Su Pinu, attraverso un’interrogazione presentata dai consiglieri De Ambrosis e Pinna e l’intervento di Maura Chessa. Sulla rottamazione, il sindaco Fenu ha parlato di una maggioranza che «sta andando avanti, gli uffici stanno lavorando e non la faremo con scorciatoie. Bisogna avere la contezza dell’impatto che avrà sul bilancio comunale».

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