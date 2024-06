La minoranza: «Consiglio da rinviare» 

«Chiediamo il rinvio del Consiglio comunale: se la richiesta verrà bocciata, noi all’incontro non ci saremo». Il capogruppo di minoranza di Arbus, Michele Schirru, in una nota inviata al presidente del Consiglio, espone i motivi per cui il gruppo, domani alle 16, non sarà in Aula. «Circa un mese fa – ricorda Schirru – abbiamo presentato una mozione sulla modifica della viabilità a Torre dei Corsari. Il tempo utile per la convocazione è scaduto giovedì scorso, abbiamo accettato il rinvio ad altra data, fatta eccezione il 28 giugno per impegni lavorativi e personali». Che fa il Comune? Proprio in tale giorno convoca il parlamentino locale.

«A parte il fatto – incalza Schirru – che ancora una volta la Giunta ci ignora, la nostra richiesta è già superata: oggi partono sensi unici e divieti di sosta. Dovremmo cambiare la mozione e chiedere la revoca dell’ordinanza. Data l’impossibilità a partecipare, chiediamo solo il rinvio».

«La data dell’incontro – precisa il sindaco, Paolo Salis – è stata dettata dagli impegni del segretario comunale. Non possiamo sostituirlo con la vicesegretaria, in quanto l’impedimento è legato a un’assenza giustificata ma a orari di servizio». (s. r.)

