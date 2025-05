La minoranza attacca: «Perché questi aumenti Tari?» 

«Non c’è chiarezza su come si è verificato un aumento di oltre 85mila euro sulla Tari, tenendo conto che c’è un contratto che dovrebbe durare oltre nove anni, non capiamo questa differenza da un anno all’altro. Le famiglie si ritroveranno a pagare di più per la Tari senza avere servizi migliori e senza capirne il perché». Questo il duro attacco di Sisinnio Zanda, capogruppo di minoranza di Gonnosfanadiga, che ha sollevato la questione in Consiglio. «Se ci fosse stato un aumento Istat o se avessimo avuto più servizi o una qualsiasi spiegazione concreta, avremmo capito e ci saremmo adattati – insiste Zanda –. Questo aumento, che la maggioranza non è riuscita a spiegare, farà salire le tariffe di 20, 40, 60 euro e anche più in base ai componenti della famiglia e ai metri-quadrati della casa. È inaccettabile». Interviene il sindaco Andrea Floris: «In realtà non sono state ancora determinate e calcolate le tariffe, ma solo stabiliti i principi di massima che contribuiranno come base per il calcolo delle tariffe. Quest’anno la novità è costituita dal bonus Tari pari al 25% della tariffa dedicata alle famiglie che rispondono ai requisiti indicati nella delibera Arera, il cui costo verrà ripartito sulle famiglie che non rientrano nei limiti Isee, su questo non potevamo incidere. In accordo con la minoranza, abbiamo stabilito che le famiglie fuori dal bonus Tari nella fascia compresa tra i 9.531 e 19.999 euro di Isee, potessero usufruire della riduzione. Quindi non si può ancora dire quale sarà effettivamente l'importo medio della Tari». ( jo. ce. )

