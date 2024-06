La minoranza attacca l’assessore 

La battaglia politica si accende intorno all'ampliamento del Centro commerciale “Le Vele”. L'opposizione chiede una convocazione straordinaria del Consiglio comunale e punta il dito contro l’assessore all’urbanistica Cristian Mereu.

L’attacco

A guidare la carica sono Michela Vacca, capogruppo di “Quartucciu nel cuore”, e Franco Paderi del Misto: «La scorsa settimana è stata depositata la proposta progettuale per l’ampliamento del centro commerciale in località Su Idanu. Da novembre scorso abbiamo richiesto un resoconto dettagliato all’assessore Mereu, ma nonostante le ripetute interrogazioni, non abbiamo ricevuto risposte chiare», spiegano.Secondo la minoranza, l'istanza sarebbe stata depositata negli uffici dell'assessorato di Mereu già da settembre. «Ci aspettiamo risposte precise: quali saranno le volumetrie concesse e a chi porteranno vantaggio? Quali garanzie saranno messe in atto per tutelare il territorio? Quali opere compensative sono previste e quali interlocuzioni sono avvenute in questi mesi?», domandano.

Il piano trasportistico

Riflettori puntati anche sull’investimento di 40mila euro in un nuovo piano trasportistico. «Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana già contiene studi trasportistici, quindi l’insistenza dell’assessore di voler investire in un nuovo piano appare inutile», affermano. «Il piano vigente non può prevedere l’ulteriore aggravio in termini di traffico che l’espansione del centro commerciale comporterà».

L'opposizione conclude con un appello alla trasparenza: «Servono risposte chiare e un’ammissione di responsabilità, perché si sta giocando una partita delicata che comprometterà il nostro territorio e il paesaggio, oltre a causare un ulteriore sovraccarico del traffico alle porte della nostra cittadina».

La replica

L’assessore Mereu replica alle accuse: «Abbiamo subito fatto delle richieste preliminari e non c'è stata alcuna trattativa in merito all’intervento e poi prima di intervenire occorre affrontare le questioni legate al rischio idrogeologico», dice. «E ancora prima di prendere in considerazione ogni richiesta di intervento, bisogna affrontare la questione sul riassetto della viabilità in corrispondenza dello svincolo di Is Pontis Paris, di via Delle Serre e viale Marconi».

L’aqssessore Mereu inoltre ribadisce che le risposte alle interrogazioni sono sempre state fornite in modo esaustivo: «Ricordo che lo studio trasportistico della viabilità è relativo a un progetto che sta seguendo il settore dei lavori pubblici e non di stretta competenza del sottoscritto. Questo riguarda il doppio senso di circolazione in via Salvo d’Acquisto e se ne parla dal 2021, quindi non è legato all’ampliamento del centro commerciale».

