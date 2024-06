La ministra Locatelli a Cagliari: «Più tutele per i disabili» 

«Siamo nel pieno di una riforma importante sul mondo della disabilità e tempo fa abbiamo scelto proprio un Comune sardo, nella fattispecie Sassari, per sperimentare il Progetto di vita, su cui si concentra l’ultimo decreto attuativo derivante dalla legge delega». Così la ministra Alessandra Locatelli ha detto a margine di un appuntamento elettorale a Cagliari, dove l’esponente leghista del Governo Meloni ha partecipato per sostenere la candidatura alle Europee dell’ex senatrice Lina Lunesu. Erano presenti, tra gli altri, il segretario regionale, Michele Pais, e la candidata sindaca Alessandra Zedda.

La titolare della Disabilità ha promesso di tornare nell’Isola «a breve, proprio per monitorare l’attuazione del progetto che ha bisogno di un costante confronto». E a domanda precisa su cosa la Lega voglia portare in Europa per le grandi emergenze sarde, a cominciare dai trasporti, la ministra ha detto: «Ogni tema è importante, ma davanti a tutto vanno messe le persone. Quindi dobbiamo iniziare a ribaltare le priorità, cominciando dall’Ue. Del resto tutto quello che facciamo deve andare a beneficio delle famiglie per migliorarne la qualità della vita». Locatelli ha parlato poi di «livello europeo prezioso, perché arrivano da lì tante leggi, tante norme, alle quali gli Stati si devono piegare, in qualche modo».

La ministra ha commentato infine il decreto sulle liste d’attesa, contestato però da più parti per l’assenza di coperture aggiuntive sulle visite previste nel fine settimana: «Il decreto è importante perché è uno stimolo per le Regioni. Sulle risorse si sta definendo qual è la norma migliore per poter dare le risposte adeguate, sia in termini economici che organizzativi».

