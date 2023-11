La ministra insiste: «Einstein Telescope dev’essere a Lula» 

Ieri pomeriggio era in viaggio, presa dai suoi impegni. Nell’agenda della ministra della Ricerca e dell’Università, Anna Maria Bernini, un appuntamento però aveva la priorità. Così, ha afferrato il suo telefono e si è collegata con Oliena, per ribadire alcuni concetti davanti all’entusiasta platea di Magie d’Inverno: «Crediamo che la Sardegna debba diventare la sede del “Big Science 2028” - ha detto la ministra - tutto possibile grazie ad Einstein Telescope. Immaginate solo cosa possa significare per l’Isola ospitare una sorta di Cern: a Ginevra ha cambiato la faccia del territorio. È giusto che la Sardegna cambi faccia, dunque vi lascio con un messaggio: ci metteremo tutta la forza che abbiamo per portare ET a Lula, a Sos Enattos. E questo messaggio lo porteremo al G7 del 2024».

Verso il sogno

L’esponente del governo Meloni ha scaldato il cuore dell’Isola, ha rassicurato un territorio che attendeva trepidante quelle parole. E poco importa se fisicamente Anna Maria Bernini non abbia potuto raggiungere l’hotel Su Gologone. Nell’ampia sala della struttura ricettiva olianese la voce della ministra è arrivata nitidissima. Il convegno “Grande tecnologia per un grande futuro - Einstein Telescope e Open Access per la Sardegna del XXI Secolo” ha subito lo scossone sperato, attraverso una videochiamata energica e che fa ben sperare per il futuro. Dialogando con il moderatore dell’evento, il giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone, Bernini ha precisato: «Faremo di tutto affinché l’indirizzo di Einstein Telescope sia Lula, la miniera di Sos Enattos. È lì che ET deve stare, perché è il luogo ideale per ospitare un telescopio di terza generazione che capta in maniera sensibilissima e innovativa le onde gravitazionali. Oltretutto, lo fa con tutta la tecnologia e la scienza della “Big Science” italiana». Anna Maria Bernini ha aggiunto: «Abbiamo a disposizione un sito che è straordinariamente adatto, perché è una zona non antropizzata. Noi sappiamo bene quanto Sos Enattos sia la culla ideale per Einstein Telescope. Stiamo facendo tanta promozione internazionale proprio in questo senso».

Verso la meta

Un ricco parterre di esperti, quello messo in piedi dal padrone di casa Fabio Rosas. Ecco perché il gioielliere nuorese ha voluto che a coordinare gli interventi fosse Alessandro Cecchi Paone. «Tutto ciò che è innovativo, da un punto di vista tecnologico e della ricerca scientifica, è pure un volano per dare una spinta verso la modernità ai territori che ospitano queste innovazioni», ha precisato il noto giornalista e volto televisivo: «Con ET arriverebbero, finalmente, tutte quelle cose che ancora mancano: infrastrutture, trasporti, sanità, scuole, università. La Sardegna ce la può fare perché le nostre miniere sono straordinariamente profonde e isolate. Se i governi nazionali e regionali ci si mettono, possiamo farcela con molti punti in più rispetto ai Paesi Bassi». Il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, ha aggiunto: «La ministra Bernini crede fermamente in questo progetto perché è un vanto nazionale».

La polemica

Note liete ma non solo. Il consigliere regionale del Pd, Roberto Deriu, punta il dito contro il governatore Christian Solinas e la sua Giunta. «I 10 milioni di euro previsti dalla variazione di bilancio e destinati a Sos Enattos, in vista dell’Einstein Telescope, sono misura simbolica. Dalla Giunta regionale solo annunci, occorrono maggiori risorse. La Regione si impegni stanziando 100 milioni di euro».