La ministra in copertina su Playboy: «Ciao retrogradi» 

PARIGI. Fa discutere l’annuncio che la viceministra Marlène Schiappa l’8 aprile sarà protagonista del prossimo numero di Playboy, dove compare in copertina e in una lunghissima intervista nelle pagine interne in cui difende la libertà delle donne. «Con buona pace dei retrogradi», twitta lei rivendicando la scelta.

Schiappa, segretaria di Stato all’Economia sociale e solidale e nel primo mandato di Emmanuel Macron ministra per le Pari opportunità, compare in un’anticipazione che circola ampiamente sui social. Nella foto di copertina, assicurano dal suo entourage, compare «in un lungo abito bianco». Secondo una fonte della rivista, in almeno una delle quattro foto interne appare in «posa sexy e avvolta in una bandiera francese». Nelle dodici pagine di intervista «sulla libertà delle donne ma anche su femminismo, politica e letteratura» Schiappa affronta le violenze sulle donne e nelle famiglie, ma anche temi di economia solidale, ecologia e riscaldamento climatico. Nel governo, sotto pressione per la protesta contro la riforma delle pensioni, secondo “Le Parisien” alcuni suoi colleghi ritangono «inammissibile» l’iniziativa, secondo Le Parisien. Un mese fa la politica, per evitare conflitti di interesse, aveva ufficializzato la sua relazione con Matthias Savignac, presidente della mutua dei dipendenti dell’Educazione nazionale e secondo le regole le sono stati sottratti alcuni dossier". A fine 2021, un video Instagram con delle influencer popolari al ministero dell’Interno aveva sollevato un polverone, così come i suoi romanzi a sfondo erotico. Secondo un suo collaboratore citato da France Info «Macron la manderà via, Playboy non gli andrà giù».

RIPRODUZIONE RISERVATA