La ministra Calderone: «L’etica della nostra Polizia un esempio in Europa» 

Per la prima volta un codice europeo propone i contenuti di una legge italiana a cui si ispirano i regolamenti di quasi tutti i paesi europei. Lo ha scoperto Massimo Loddo, vice sovrintendente della Polizia di stato, durante la stesura del libro “Il Codice europeo di etica per la Polizia. Dall'etica per la Polizia a una polizia etica”. Presentato ieri all'aeroporto di Elmas, alla presenza della ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone, il libro spiega che la maggior parte dei corpi di Polizia europei si ispirano alla legge italiana numero 121 del 1981, che servì ad attuare la riforma della Polizia.

Alla presentazione anche Luca Golzi, dirigente della Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Cagliari e Maria Teresa Sgaraglia direttore della V Zona Polizia di Frontiera di Fiumicino. Loddo ha spiegato che il suo testo, oltre ad analizzare alcuni episodi drammatici come i fatti del G8 di Genova per i quali la Corte Europea dei diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia e la citazione in giudizio contro Frontex per violazione dei diritti umani, rimarca l'importanza dell'etica rispetto alla deontologia. Loddo affronta anche il tema dell'alto tasso di suicidi tra le Forze dell'Ordine, nel 2023 sono stati 50: «Il ministero dell'Interno», spiega il vice soprintendente, «ha già creato un gruppo di lavoro per studiare il fenomeno, con tutti i ministeri interessati, Giustizia, Finanza e Difesa, per spiegare e eliminare il fenomeno». Il libro esamina alcune proposte di legge mirate a colmare le lacune del nostro ordinamento come l'uso delle “body cam” al posto del codice identificativo per gli agenti. Sul tema si è espressa la ministra Calderone: «È importante proteggere l'identità di chi fa questo lavoro, si potrebbero compromettere indagini importanti», ha poi aggiunto, dopo aver escluso categoricamente una sua possibile candidatura alle regionali 2024, «siamo orgogliosi di questo primato in Europa, dobbiamo valorizzare il lavoro svolto da questi uomini e queste donne che contribuiscono a ridurre fenomeni gravissimi come i femminicidi».