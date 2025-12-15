La miniera ha un futuro  

Che si andasse verso il rilancio del comparto minerario, il sindaco di Gadoni, Francesco Peddio, lo aveva annunciato già nella visita al paese della governatrice Alessandra Todde dello scorso 11 ottobre, fra la nascita di una Fondazione per la valorizzazione turistica di Funtana Raminosa e altri progetti di sviluppo locale.Ora, per il centro barbaricino, si aprono nuovi scenari verso la ripresa dell’attività estrattiva nella miniera di Giacurru, per decenni fiore all’occhiello insieme a Raminosa nell’estrazione di rame e altri minerali.

È recente la pubblicazione di un bando per l’affido delle terre civiche di Giacurru per 10 anni (con possibilità di rinnovo) a sole società del settore, con sede principale o secondaria al paese e in possesso di tutte le autorizzazioni ambientali richieste.Chiaro il cronoprogramma, con le domande che andranno presentate entro il 15 gennaio 2026, elaborando un business plan pluriennale che rappresenta un affare complessivo da 80 milioni di euro, seguito da relazioni tecniche su bonifica e viabilità, progetti esecutivi e certificazioni.

Entusiasmo

«Si tratta di un atteso passo a sostegno di un indotto che ha scritto pagine indelebili della storia gadonese - annuncia il sindaco Francesco Peddio - la commissione d’appalto valuterà qualità del progetto, affidabilità, impatto ambientale e compatibilità con le attività tradizionali».

L’iter

Dopo l’aggiudicazione, alla società vincitrice, il compito di perimetrare l’area e trasmettere il verbale all’Assessorato regionale all’Industria, che rilascerà l’autorizzazione finale per avviare i lavori: «Saranno previste bonifiche preliminari - sottolinea il primo cittadino Peddio - insieme alla sistemazione della viabilità rurale oltre ad canone annuale a favore del Comune».

L'intero progetto è in grado di generare ricadute occupazionali importanti, «con la possibilità di nuove assunzioni in paese e sul territorio, contrastando la crescente disoccupazione: «Chiunque sarà la società vincitrice - rilancia Peddio - chiederemo che formi e assuma operai locali e dei paesi vicini. Una scelta strategica per generare sviluppo, scongiurando la crescente emigrazione».

Ampi orizzonti

Ma l’amministrazione comunale guarda a un progetto di sviluppo più ampio, anche dopo l’inserimento di Funtana Raminosa tra i siti strategici nazionali per i minerali critici e le terre rare: «L’Ispra insieme alla facoltà di Geologia dell’università di Cagliari - prosegue Peddio - sono già al lavoro per nuove ricerche scientifiche che rendano sempre più attrattivo il nostro sito per il mondo accademico. Ricerca ed economia viaggiano su binari paralleli».

