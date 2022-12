La miniera apre le porte ai turisti 

A Gadoni si aprono nuove strade per il turismo grazie alla miniera di Funtana Raminosa. Dopo lavori e pratiche burocratiche, il Comune ha ottenuto l’autorizzazione dall’assessorato regionale all’Industria per utilizzare il sito minerario a fini turistici. Vera punta di diamante delle attrazioni turistiche del paese, Funtana Raminosa è pronta a tutti gli effetti per accogliere i visitatori. Obiettivo dell’amministrazione comunale guidata da Francesco Peddio è adesso fare in modo di creare un prodotto turistico che metta insieme tutte le bellezze e curiosità, naturali e culturali, di Gadoni.

Il programma

Al centro c’è Funtana Raminosa. Per poter far funzionare a pieno il sito, oggi destinato al solo turismo, a gennaio il Comune pubblicherà il bando per l’affidamento in gestione della miniera e provvederà alla nomina del direttore. «Non vediamo l’ora di iniziare: abbiamo richieste da ogni angolo di Sardegna - precisa Peddio -. Nei fine settimana per adesso siamo impegnati con le visite in miniera. In occasione di Cortes Apertas, abbiamo avuto 300 visitatori e non siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste. Mi aspetto un ritorno in termini di flussi turistici a partire dalla prossima primavera con ricadute su ricettività e ristorazione».

Natura e cultura

A Gadoni si va dalla natura sorprendente di foresta Corongia fino al centro del paese, culla della cultura del luogo, tra tappeti (sa burra) e prodotti alimentari tipici, come “sa coccoi”. Tanto si è fatto in questi anni per incentivare l’avvio di attività turistiche e potenziare ricettività e ristorazione. «Gli attrattori ci sono: stiamo cercando di creare un prodotto turistico - prosegue Peddio -. Sarà possibile se ci crederanno i cittadini, che possono e devono fare impresa, mentre il Comune continuerà a fornire i presupposti».