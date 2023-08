La minaccia di Ryanair: «Via dall’Italia» 

«Non siamo parte di un cartello, non mi lascio insultare. Chi dice che Ryanair abbia fatto cartello sui voli per la Sardegna e la Sicilia, dice spazzatura, nient’altro che spazzatura». Non usa mezzi termini Eddie Wilson, l’amministratore delegato della compagnia Ryanair che attacca il decreto del governo volto a porre un tetto alle tariffe sui voli tra la penisola e le Isole. «Se il decreto dovesse rimanere così, invece di aprire nuove rotte da una qualsiasi città italiana voleremo di più verso la Spagna. A Malta, a Cipro, alle Canarie stanno esultando per questo decreto perché sanno che noi voleremo di più verso di loro».

L’avviso dell’Ue

Il ministro Adolfo Urso ha annunciato che «il decreto può essere migliorato», e intanto, da Bruxelles, il portavoce dell’esecutivo Ue fa sapere che «la Commissione europea attende di ricevere informazioni più dettagliate». Bruxelles, «sostiene misure volte a promuovere la connettività a prezzi accessibili in linea con le norme del mercato interno Ue; e la libera fissazione dei prezzi è di solito la miglior garanzia di prezzi accessibili nel mercato del trasporto aereo» . «Solo in casi specifici l'Ue consente obblighi di servizio pubblico con regolamentazione dei prezzi».

Il confronto

Il ministro Adolfo Urso ha incontrato Eddie Wilson. «Con il ceo di Ryanair», ha spiegato Urso, «abbiamo stabilito di avviare un costruttivo confronto per raggiungere soluzioni equilibrate per passeggeri e compagnie. Al centro del nostro incontro», ha sottolineato, «anche i piani di investimento che Ryanair è pronta a realizzare nel nostro Paese alla luce delle grandi potenzialità di crescita del turismo e del trasporto aereo in occasione di manifestazioni come il Giubileo del 2025, i Giochi olimpici Milano-Cortina del 2026 e il Giubileo straordinario del 2033».

La replica

Un’apertura che all’ad di Ryanair non basta. «Mi è dispiaciuto dire al ministro che lui è il governo e può cambiare la legge, ma non ci possono obbligare a volare in Sicilia e Sardegna. Per abbassare i prezzi serve aumentare i posti a disposizione. La prima lezione di economia è che se aumenti l'offerta, diminuiscono i prezzi. Ma se interferisci e restringi i prezzi, le aziende se ne vanno ». E sugli algoritmi, «non esiste nessun algoritmo. Chi lo pensa forse guarda un po’ troppo Netflix».

Le reazioni

«Le parole sprezzanti di Wilson sono inaccettabili e spero non abbia ragione sull'impatto del decreto sulle norme Ue», dice il deputato Pd Silvio Lai. «Confido che l'iniziativa assunta dal governo sia stata verificata in sede europea prima di essere messa nero su bianco. Se così non fosse, sarebbe davvero grave». Il decreto, interviene Salvatore Deidda, deputato FdI e presidente della Commissione Trasporti della Camera, «può essere migliorato ma serve il rispetto dei ruoli e delle istituzioni». Lavoriamo insieme, «nel rispetto dei ruoli e degli obiettivi, considerato che cambieremo le regole anche in Europa».

RIPRODUZIONE RISERVATA