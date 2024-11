La minaccia di Hezbollah: «Colpiremo Tel Aviv» 

Tel Aviv. Nel linguaggio infuocato del Medio Oriente, mentre il Libano sembra a un passo dalla tregua con Israele, il leader di Hezbollah Naim Qassem ha provato a rievocare lo stile del defunto predecessore Hasan Nasrallah minacciando di colpire il centro di Tel Aviv in risposta ai raid dell’Iaf su Beirut. L’ira del capo dell’organizzazione filoiraniana si è sommata a quella di Hamas che ha accusato Washington di essere «direttamente responsabile» di una «guerra genocida» a Gaza, dopo che gli Usa hanno bloccato con il veto la bozza di risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu che chiedeva «un cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente» nella Striscia e «il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi».

Dopo due giorni di trattative nella capitale libanese, l’inviato dell’amministrazione Biden Amos Hochstein si sposta in Israele per vedere il ministro Ron Dermer, il più stretto collaboratore di Benyamin Netanyahu, e lo stesso premier. Fonti locali di alto livello hanno riferito a Channel 12 il cauto ottimismo israeliano spiegando che, se ci sarà un accordo, «il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah sarà possibile entro una settimana». Nonostante i due nodi da sciogliere siano non di poco conto: la libertà d’azione dell’Idf in Libano in caso di violazione della tregua e la composizione del comitato internazionale di vigilanza. «Hezbollah ha ricevuto la proposta Usa di cessate il fuoco con Israele e ha presentato i commenti», ha dichiarato Naim Qassem. Per il partito di Dio nessun documento sarà siglato se mancheranno due principi: «Un cessate il fuoco totale e il mantenimento della sovranità libanese».

RIPRODUZIONE RISERVATA