La minaccia: «Cento droni su Israele» 

Tel Aviv. Un attacco massiccio con 100 droni e decine di missili dall’Iran sul territorio di Israele verso obiettivi militari e governativi. È lo scenario delle prossime 24 ore che, secondo fonti Usa, attende il Paese all’ombra di una minaccia iraniana che la stessa Casa Bianca definisce «ancora presente, reale e credibile». Anche se «gli Usa faranno di tutto per aiutare gli israeliani a difendersi», lo Stato ebraico - dopo l’uccisione di un generale dei Pasdaran a Damasco - sta vivendo ore di apprensione.

No viaggi

Intanto, si moltiplicano i Paesi nel mondo che sconsigliano ai propri cittadini di viaggiare nella regione, mentre gli Stati Uniti hanno fatto sapere che invieranno rinforzi nella zona, compresa la portaerei Eisenhower che - secondo i media israeliani - farebbe rotta verso il nord del Mar Rosso. A dare il senso dell’emergenza anche la decisione del premier Benyamin Netanyahu di convocare una riunione di “valutazione della sicurezza” a poche ore dall’inizio del riposo sabbatico. Attorno allo stesso tavolo il ministro della difesa Yoav Gallant, quello nel Gabinetto di guerra Benny Gantz e i vertici militari, a cominciare dal capo di stato maggiore Herzi Halevi. E mentre papa Francesco lancia l’ennesimo appello alla pace - «Dio è pace e vuole la pace. Chi crede in lui non può che ripudiare la guerra che non risolve ma aumenta i conflitti», ha detto nel messaggio di fine Ramadan - un altro segnale della tensione è la presenza del capo del Centro di Comando Usa (Centcom) Michael Kurilla in Israele.

L’attacco

Secondo fonti Usa citate dalla Cbs, l’attacco potrebbe dunque consistere in un lancio massiccio di oltre 100 droni e decine di missili. Le stesse fonti non hanno tuttavia escluso che Teheran - sotto la pressione internazionale e i chiari avvertimenti di Israele e degli Usa - possa optare per un’operazione su scala ridotta per evitare un’escalation drammatica. «Un attacco diretto dell’Iran comporterà un’appropriata risposta da parte di Israele», ha avvisato Gallant. Però ieri sera dal Libano Hezbollah ha lanciato 40 razzi verso il nord di Israele, intercettati o caduti in aree aperte.

