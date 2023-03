La milionaria con il sussidio 

I militari della Tenenza di Sanluri avrebbero consultato la banca dati dell’Inps per verificare i requisiti per il reddito di cittadinanza, confrontandoli poi con quelli dei Conti di gioco dell’Amministratore autonoma dei Monopoli di Stato e quelli dell’Anagrafe Tributaria. Da questi emergerebbe che nel 2018 la donna ha giocato quasi 81 mila euro, vinto circa 75 mila euro, ricaricato 9 mila euro e prelevato complessivamente dal conto gioco 3.700 euro. Due anni dopo, nel 2020, avrebbe giocato un milione e 215 mila euro, vinto un milione e 161 mila euro, effettuato ricariche per quasi 94 mila euro ed effettuato prelievi per 48 mila euro.

L’indagine è stata assegnata al sostituto procuratore Nicola Giua Marassi che ha chiesto alla Guardia di Finanza di Sanluri di effettuare accertamenti sui conti della giovane donna. In particolare la 38enne è sospettata di aver indicato un Isee di 1.455 euro nel 2018, omettendo però di dichiarare redditi derivati da vincite da gioco conseguite in quell’anno pari a oltre 75 mila euro. Più macroscopica, almeno secondo l’ipotesi accusatoria, la presunta violazione ipotizzata per il 2020. Quell’anno la donna avrebbe indicato un Isee pari a 6.861 euro, ma non avrebbe dichiarato vincite da gioco per 1.161.501 euro

Avrebbe beneficiato del reddito di cittadinanza, sia nel 2018 che nel 2020, ma nel contempo avrebbe giocato online cifre da capogiro. A finire nei guai, dopo una segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, è una 38enne di Pauli Arbarei, Francesca Lai, iscritta nel registro degli indagati dalla Procura per violazione delle norme sulla richiesta del reddito di cittadinanza.

Incrocio di dati

Il sospetto

Per i finanzieri i volumi di gioco rilevati mostrerebbero che l’indagata, difesa dall’avvocato Pier Andrea Setzu, per ottenere il reddito di cittadinanza avrebbe omesso di dichiarare nella domanda le somme prelevate. Da qui la contestazione di violazione della norma che prevede sanzioni, dai 2 ai 6 anni di reclusione, per chi «rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute” in quanto ciò avvenga “al fine di ottenere indebitamente il beneficio».

Vicende analoghe

Anche nei mesi scorsi altri appassionati di gioco online erano finiti nei guai (anche se non per cifre così alte) per aver ottenuto il reddito di cittadinanza e non dichiarato le vincite ed i prelievi dal conto gioco. In qualche caso, però, sono stati assolti dall’accusa di acquisizione fraudolenta di erogazioni pubbliche perché il Tribunale aveva scoperto che nonostante le movimentazioni da decine di migliaia di euro nelle piattaforme online dei Monopoli di Stato, alla fine si trattava comunque di vincite figurate e non reali: spesso i giocatori rigiocano e perdono le cifre vinte, dunque gli importi vinti non costituiscono reddito se vengono ritirati e poi rigiocati. Anche il difensore di Francesca Lai proverà presumibilmente a dimostrare che le cifre vinte non hanno prodotto reddito e che dunque la 38enne non avrebbe commesso alcuna frode.

