La Milano rossonera si inchina davanti a Pulisic 

Ci sono due americani e un francese che si incontrano a Bologna, il prosieguo della storia rischia di trasformarsi in un avvertimento per la serie A. Con Olivier Giroud, è Christian Pulisic a firmare il primo successo rossonero davanti agli occhi di Gerry Cardinale. Detta la linea, Cardinale, dopo una rivoluzione estiva che ha coinvolto la dirigenza (via Maldini e Massara) e la rosa (ceduto Tonali, l'addio di Ibra, più una decina di partenze). Nuovo corsa Usa: Cardinale e Pulisic, dalla Pennsylvania all'Emilia, ci mettono 21 minuti per chiudere i conti e far capire le ambizioni di Pioli. Con l'ex Chelsea protagonista nei due gol: prima lifta un sinistro che Reijnders appoggia per Giroud nello 0-1, poi scarica un destro da fuori e sigilla una partita condita poi dal 90% di passaggi riusciti in fase offensiva. Pulisic usa i due piedi e dice che anche il Milan non ha più solo la corsia sinistra del treno Theo-Leao. Con il capitano della Nazionale americana ha trovato l'imprevedibilità anche dalla parte opposta del campo: capacità di saltare l'uomo, tecnica e la giusta dose di personalità sono le doti messe in campo dal classe '98, alla cui luce riflessa hanno brillato anche gli altri nuovi innesti rossoneri.

