«La migliore partita dal mio arrivo» 

Voce bassa e basso forse è anche il morale. Ma Claudio Ranieri, come sempre, in sala stampa ha il sorriso dei giorni migliori. La vittoria sfumata nel finale fa male. «Mi dispiace per i ragazzi, che meritavano. Sono uno pragmatico e dico che questa col Südtirol forse è stata la partita più bella da quando sono qui. Quindi sono contento per la prestazione e dispiaciuto per il risultato. Giusto essere amareggiati e lo saremo anche domani. Ma quando torneremo ad allenarci, i ragazzi capiranno di aver fatto una grande gara».

Va bene così

Dopo due vittorie e la sosta, si riparte da un pareggio che fa male. Ranieri, però, trova il modo per esser soddisfatto: «Siamo stati condannati solo da un episodio. Ma adesso vedo una squadra che ha una sua identità. Dispiace non aver chiuso prima la gara, ma più per i meriti del portiere avversario che per colpa nostra». Cagliari dominante, ma stavolta gli episodi sono stati sfavorevoli. Il tecnico pensa al gol annullato e al rigore, sempre col Var protagonista: «E del Var dobbiamo sempre fidarci. Sul rigore il braccio era largo, il rigore ci può stare. Peccato, abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato in settimana, ma purtroppo non sono arrivati i tre punti. Pazienza».

Guai fermarsi

Un pareggio che mette in salita la caccia al terzo posto (ora distante 7 punti), per non parlare della possibilità di una promozione diretta. «Lo so che è un'utopia», spiega Ranieri, «ma questo è il mio modo di motivare i giocatori. Sappiamo che sarà difficile, ma intanto ci alleniamo per gli scontri diretti e così, magari, avremo un 5% in più di centrare il nostro obiettivo». Nessun rimprovero a una squadra stremata: «Ai ragazzi ho fatto i complimenti. A loro dico sempre di darmi la prestazione, loro lo hanno fatto e allora io non posso non essere contento di questa prova».