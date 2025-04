La microcriminalità tiene in scacco il paese 

Ancora piccoli furti in centro a Sestu e i residenti sono in allarme. L’ultimo episodio in pieno centro: i ladri hanno infranto il vetro di un’Alfa Romeo per impossessarsi di una batteria e di una ruota di scorta. Un’operazione che ha richiesto diversi minuti, compiuta indisturbati.

Un fatto che desta preoccupazione, un episodio tra i tanti di piccola criminalità, ma grave per chi ha comprato l’auto con sacrifici. In passato a un’auto furono rubate addirittura tutte le portiere, poi ci sono stati furti di furgoni e anche “spaccate” di vetrine dei negozi.

