«La mia vita tra smartphone e social» 

«A 87 anni uso lo smartphone come i miei nipoti». Solitamente nonni e tecnologia non vanno troppo d’accordo, la velocità del progresso non sempre combacia con l’aggiornamento culturale delle vecchie generazioni, ma non è il caso di Giulia Uccheddu, pensionata ottantasettenne di Bacu Abis, molto attiva sui social. Giulia pubblica quotidianamente post e foto, commenta con brillante ironia, chatta con disinvoltura e dispensa pillole di saggezza.

Il percorso

«Quando ho scoperto internet - afferma Giulia – non ero più giovanissima, ma la sete di conoscenza mi ha spinta a “buttarmi”. Sono autodidatta e caparbia, io. Con la rete mi si è aperto un mondo. Ho scoperto di poter raggiungere tante persone lontane, ho sconfitto la solitudine durante il lockdown e mi sono trovata di fronte ad un’enorme quantità di argomenti interessanti e notizie, solo grazie ad un click»

Non si tratta quindi di necessità per Giulia, che non ha nipoti in età scolare a cui controllare il registro elettronico mentre i genitori sono al lavoro, i suoi nipoti sono adulti ormai. Si tratta dunque del piacere della conoscenza e della condivisione: «Con internet posso videochiamare amici e parenti, posso trovare qualsiasi argomento, divertirmi, quando non capisco una parola, devo assolutamente aggiornarmi: è un pallino che ho sempre avuto e se prima utilizzavo il dizionario, con internet posso farlo nell’immediato. Se la mente me lo permette, perché dovrei precludermi qualcosa solo perché il resto del mondo pensa che non sia alla mia portata?».

Il passato

Il fatto che Giulia si sia tenuta al passo con i tempi non è così scontato considerando il fatto che da bambina non ha potuto frequentare la scuola come avrebbe desiderato, perché la sua presenza era richiesta nella fattoria di famiglia, tra i monti di Teulada, a badare agli animali, alla casa, al sostentamento. Un’infanzia non priva di sacrifici e difficoltà: ha cinque anni quando scoppia la guerra che porta con sé ulteriori privazioni. La vita di Giulia fiorisce intorno ai vent’anni, quando conosce il futuro marito, Giovanni, che la esorta a leggere e studiare per una propria crescita personale e per la propria indipendenza da donna libera. Giulia segue i suoi consigli e se è vero che la fame di cibo può essere saziata facilmente, quella del sapere non ha mai fine e più Giulia imparava, più voleva sapere: più voleva sapere, più leggeva. Le parole di Giovanni si riveleranno profetiche, morì a soli 49 anni lasciandola sola a crescere quattro figli. «Non potevo lasciarmi andare, dovevo reagire, la vita è nelle nostre mani. – continua - Grazie alla sua spinta per imparare a leggere e scrivere, una volta che venne a mancare, mi iscrissi per conseguire la patente, studiavo da sola e ancora oggi guido. Ne ho viste tante, ma sono qua e ancora non ho finito di imparare, non finisco mai». Giulia cresce i suoi figli, li porta all’altare, vede nascere i nipoti e una pronipote. Intorno a lei il mondo cambia, nelle case entrano le modernità, tutto si evolve e lei non si tira indietro, prende un pc e scrive un libro, prende uno smartphone e si tuffa nel mondo. Alla domanda se tema i pericoli che si nascondono nel web, ride e commenta: «n on sono una ragazzina», poi afferra i suoi inseparabili bastoni da trekking e si avvia per la sua consueta lunga passeggiata della giornata: «Internet è bello ma non posso stare troppo in casa come un uccello in gabbia. Sono spirito libero, io» .

