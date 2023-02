«La mia vita tra sfilate e solidarietà» 

La giovane fotomodella è anche molto impegnata nel sociale e lo dimostra attraverso il suo sostegno a diverse cause importanti. In particolare, Giada ha messo la sua immagine e la sua visibilità a disposizione di due progetti molto significativi. «Ho deciso di utilizzare la fotografia per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla questione della violenza di genere. Con l’aiuto del fotografo Gianfranco Meloni ho posato per una campagna contro la violenza sulle donne che costantemente riempie le pagine di cronaca e non intendo fermarmi, «sarò sempre in prima linea e continuerò questa campagna fotografica».

Giada ha cominciato a posare per i fotografi fin da piccola, mostrando da subito una spiccata propensione per il mondo della moda e della fotografia. «Ero molto giovane quando ho iniziato, un po’ per gioco e anche perché mi divertivo», racconta con un sorriso, «la mia famiglia mi ha sempre sostenuto, avevo 14 anni e mamma mi accompagnava in vari eventi in giro per la Sardegna». Oggi, dopo anni di duro lavoro e sacrificio, Giada si è fatta apprezzare nel panorama italiano: «Ora seguo veri e propri workshop tra Cagliari e Milano e faccio la pubblicità a diverse aziende».

Giada Caboni, ha 29 anni, lavora come commessa in una catena di negozi di abbigliamento e come fotomodella. Ha quasi 20mila seguaci sul suo profilo instagram dove ogni giorno mostra la sua vita, tra le copertine e l’assiduo impegno nel sociale. È ricca di interessi che la tengono costantemente impegnata e motivata, ma ce n’è uno in particolare che la rende orgogliosa: la solidarietà.

Giada Caboni, ha 29 anni, lavora come commessa in una catena di negozi di abbigliamento e come fotomodella. Ha quasi 20mila seguaci sul suo profilo instagram dove ogni giorno mostra la sua vita, tra le copertine e l’assiduo impegno nel sociale. È ricca di interessi che la tengono costantemente impegnata e motivata, ma ce n’è uno in particolare che la rende orgogliosa: la solidarietà.

I primi flash

Giada ha cominciato a posare per i fotografi fin da piccola, mostrando da subito una spiccata propensione per il mondo della moda e della fotografia. «Ero molto giovane quando ho iniziato, un po’ per gioco e anche perché mi divertivo», racconta con un sorriso, «la mia famiglia mi ha sempre sostenuto, avevo 14 anni e mamma mi accompagnava in vari eventi in giro per la Sardegna». Oggi, dopo anni di duro lavoro e sacrificio, Giada si è fatta apprezzare nel panorama italiano: «Ora seguo veri e propri workshop tra Cagliari e Milano e faccio la pubblicità a diverse aziende».

Modella solidale

La giovane fotomodella è anche molto impegnata nel sociale e lo dimostra attraverso il suo sostegno a diverse cause importanti. In particolare, Giada ha messo la sua immagine e la sua visibilità a disposizione di due progetti molto significativi. «Ho deciso di utilizzare la fotografia per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla questione della violenza di genere. Con l’aiuto del fotografo Gianfranco Meloni ho posato per una campagna contro la violenza sulle donne che costantemente riempie le pagine di cronaca e non intendo fermarmi, «sarò sempre in prima linea e continuerò questa campagna fotografica».

Il vissuto

Questo ruolo di modella solidale prende il via dopo alcune esperienze di vita reale: « Ho assistito a varie scene di violenza e molto spesso tutto questo non viene denunciato» spiega Giada Caboni, «questa campagna nasce per dire no ad ogni tipo di abuso, nessuno dovrebbe mai avere il controllo sulla nostra persona. Il corpo di una donna, la mente e la dignità sono sempre sacri».

L’impegno

Altre esperienze di vita vissuta, poi, hanno spinto Giada Caboni a impegnarsi anche a favore della ricerca scientifica contro i tumori. «Ho avuto familiari e amici che hanno lottato contro la leucemia e per questo motivo ho contattato l’Ail, l’associazione italiana contro la leucemia, con la quale mi sono impegnato in prima persona sia per la promozione delle donazioni di midollo, sia per la raccolta solidale di fondi attraverso la vendita delle stelle di natale nelle piazze della città. L’associazione, poi, accompagna i malati e le loro famiglie in tutte le fasi del lungo e spesso sofferto percorso, per questo nel mio piccolo cerco sempre di rendermi utile a chi fa tanto per i pazienti. Ormai da cinque anni sono orgogliosa di essere responsabile Ail per la zona di Capoterra».

Il lavoro

Grazie alle sue esperienze lavorative, Giada ha imparato molto e ha sviluppato una serie di competenze che ha applicato con successo nella vita di tutti i giorni. «Ho imparato ad essere decisa e sicura di me stessa, ad avere sempre obiettivi e aspirazioni». Di questa vita fanno parte anche i riflettori: «Ho acquisito tanta sicurezza in me, spensieratezza e creatività. Ma non vorrei essere seguita dalle ragazze più giovani solo per l’aspetto fisico, ma anche per il mio impegno, per il mio cuore».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata