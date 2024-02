«La mia vita tra i suoni del mondo» 

Una vita trascorsa a cercare, acquistare e scambiare strumenti musicali da tutto il mondo. Antonio Ghiani, 72 anni, accoglie nel suo museo “Sonus de su mundu” più di ottocento pezzi provenienti da cinque continenti che oggi possono essere visti, previo appuntamento, da scolaresche e gruppi di appassionati.

L’atmosfera

Al piano terra della villetta familiare la stanza di 150 metri quadrati diventa immensa appena il collezionista fa vibrare un gong cinese o sfiora le corde di crine del morin kuur della Mongolia, quando agita lento il bastone della pioggia del deserto di Atacama, quando accarezza le corde di miglio del thianhou africano. Musiche che accompagnano riti sacri e profani, suoni che attraversano le foreste per chiamare alla preghiera, suoni di tamburi africani che annunciano il leone o quelli dei campanelli di bronzo su caviglie e fianchi delle nomadi che danzano attorno ai fuochi. Non una semplice esposizione di strumenti ma un inno alla vita e all’abilità dell’uomo di creare musica.

La musica

«Gli strumenti etnici producono una musica ancestrale che ti risuona dentro, ti fa vibrare l’anima, a prescindere dalla provenienza geografica e dalla cultura. A casa mio padre suonava su sulitu , il piffero sardo, aveva imparato a 6 anni quando era un pastorello e da solo trascorreva in campagna intere giornate. Suonando dimenticava la solitudine, la nostalgia di casa, la paura del buio e si faceva coraggio. Sicuramente la musica gli dava pace. Anche oggi chi suona o ascolta musica lo fa per motivi identici».

La musica etnica guida la ricerca di strumenti musicali tradizionali a partire dalla Sardegna. Negli anni ’70 Ghiani frequentò la scuola del maestro di launeddas Dionigi Burranca e imparò a riconoscere le canne adatte, a costruire le launeddas, a suonarle e accompagnato dal loro suono percorre il mondo.

I gioielli

Chi visita il museo effettua magicamente lo stesso viaggio, perché di ciascun strumento Antonio Ghiani racconta la storia dei luoghi di provenienza, dei materiali di costruzione (canne, legno, semi, piume, noci di cocco, carapaci di tartarughe e armadilli, conchiglie, pelli di serpenti, di iguane e di cammelli, corde vegetali, crine di cavallo). E racconta la storia delle persone, come quella del giovane afgano che in fuga dai talebani porta con sé solo un rebab in legno di gelso e intarsi di madreperla. Un gioiello di famiglia, l’oggetto più prezioso della sua vita, donato al museo asseminese, «affinché le persone ammirandolo ne conoscano il viaggio rocambolesco» e possano capire che vivere senza musica equivale a morire. O la storia dei monaci tibetani morti in odore di santità i cui femori sono diventati strumenti musicali da suonare durante le cerimonie religiose.

L’orgoglio

Ma il primo strumento dell’intera collezione è una chitarra di legno color mogano acquistata all’età di undici anni, da quella tutto è iniziato «mia madre la domenica mi dava due soldi per comprarmi una misura di bacche di mirto», racconta Ghiani, «io preferivo farne a meno per risparmiare e riuscire a comprare la chitarra, i proprietari la davano via perché era rotta, l’ho riparata e amata moltissimo. La possiedo ancora, lei è la numero uno del mio deposito di tesori».

C’è un museo ad Assemini che rappresenta il sogno realizzato di un bambino di 11 anni, oggi Ghiani imbracciando la chitarra sogna un luogo che possa dare al suo museo la visibilità che merita.

