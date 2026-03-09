«La mia vita tra gli asparagi» 

«Un giorno un dottore mi ha detto “Marco, devi camminare”. Io per farlo avevo bisogno di uno scopo, di cercare qualcosa. E così ho iniziato a cercare asparagi e non mi sono fermato più». Marco Uda, 59enne originario di Zerfaliu, è un raccoglitore professionista. Ogni giorno per almeno cinque ore batte le campagne del centro Sardegna, da Oristano a Ghilarza e Abbasanta spingendosi fino al Nuorese, alla ricerca di asparagi (e non solo). «Vivo di questo e anche quando, a furia di stare piegato, mi fa male la schiena, non mi posso fermare. Nei giorni buoni metto in tasca 50 euro, ma devo togliere la spesa del gasolio». Tutto è iniziato da ragazzo con la passione per i campi, i funghi e il desiderio di lasciare il lavoro al bar. «Ho la qualifica di cameriere, barista e segretario d’albergo, ma ho un problema a una gamba e vedere un cameriere zoppo in sala non era un granché. Così ho dovuto fare altro. Negli anni in questa esperienza mi ha accompagnato mia sorella Dominella e ora che lei non c’è più vado avanti anche nel suo ricordo».

Punto primo: regole scritte e non scritte.

«La prima regola è “La campagna è di tutti”».

Mai avuto problemi con i privati?

«Sì, mi è capitato due volte. Un giorno a Silì sono stato accolto da un uomo che teneva un falcetto in mano. Mi ha chiesto se volessi mettermi una branda, visto che passavo spesso da lui. Gli ho detto che andavo ogni tre giorni e che se non voleva che io entrassi doveva mettere una recinzione alta due metri e ottanta e attaccare un cartello con scritto “fondo chiuso”. Altrimenti non poteva fermarmi».

Concorrenza?

«Molta, soprattutto di alcune persone straniere che negli ultimi anni si sono messe a vendere asparagi in centro. Da poco ho chiamato la polizia locale per un ragazzo che offriva asparagi davanti al supermercato: lui non ha la licenza, io sì».

Raccoglitori improvvisati?

«Troppi, ma non mi preoccupano perché anche dopo che sono passati loro, io trovo sempre qualcosa. Il problema c’è quando, non conoscendo la pianta, tagliandola creano dei danni».

Cosa c’è da sapere?

«L’asparago ha bisogno di due cose: acqua e una temperatura al suolo di 14 gradi. Io la misuro sul posto con il termometro».

Ha studiato?

«Mi sono documentato sulle piante in generale visto che una volta ho rischiato di uccidere mia madre e mia sorella».

Cosa è successo?

«Era il 2000, a settembre, nelle campagne di Zerfaliu. Aveva piovuto un po’ e mi ero messo a cercare asparagi, mentre camminavo una piantina che sembrava di spinaci ha attirato la mia attenzione. Ho avuto qualche dubbio perché aveva un fiorellino bianco».

Cos’era?

«Mandragola, per fortuna avevo raccomandato a mia sorella di farla bollire: dopo qualche minuto è venuta di corsa a dirmi che l’acqua era diventata nera. Le ho fatto buttare via tutto. Da allora ho studiato la natura con moltissima cura».

Cosa sa degli asparagi?

«Tutto, sono riuscito anche a coltivare quelli selvatici».

Quanti ne ha raccolto in tutta la sua vita?

«Impossibile contarli: la media è di cinque chili al giorno, dai primi anni Novanta a oggi».

A chi vende?

«Ho clienti storici in tutta la provincia, anche molti ristoratori. E poi giro nei paesi».

Le basta per vivere?

«Per forza, io non ho altro».

