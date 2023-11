«La mia vita tra cantanti e feste paesane» 

Squilla il telefono. Andrea Vadilonga, titolare dell’omonima agenzia di spettacolo, interrompe la chiacchierata e risponde. Discute con qualcuno della serata con Pio e Amedeo in programma oggi a Cagliari. Cammina su e giù per l’ufficio in via Cabras a Monserrato mentre definisce gli ultimi dettagli. Sembra di rivedere suo padre Cenzo: stesse movenze, stesse parole, stesso atteggiamento, stesso modo di fare. Lui che, nel 2015, ha ereditato l’agenzia, diventando un agente di spettacolo a tutto tondo, impegnato soprattutto d’estate da un capo all’altro dell’Isola, tra feste paesane e concerti in piazza, dove a salire sul palco non sono solo artisti locali, ma anche nazionali e internazionali.

Vita da promoter

«Quest’anno serate ne abbiamo fatte tantissime, ma meglio non dare numeri per ora», sorride, «a fine anno ci sarà una bella sorpresa per tutti». Fin da piccolo ha respirato l’aria della festa in piazza. Papà Cenzo e mamma Barbara lo portavano alle serate. Lui invece di giocare con le macchinine, si divertiva a usare il service e ad accendere le luci colorate, mentre a casa con le costruzioni costruiva i palchi «così sono pronti per la prossima festa», diceva con l’innocenza di un bambino.

«Oggi messa da parte la fatica e i chilometri per raggiungere certe zone della Sardegna, quello che più mi piace è il rapporto che si è creato con i comitati. La loro grande ospitalità e la capacità di farmi sentire parte di quella comunità. Mi coccolano e a cena mi preparano sempre qualcosa che mi piace», racconta. «Quelli storici ormai si fidano, c’è tanta sinergia, mentre i nuovi all’inizio fanno più fatica, ma passa poco tempo che sembriamo amici di vecchia data».

Di padre in figlio

L’agenzia è nata per volontà di Cenzo Vadilonga nel 1998, ma rispetto a quegli anni, oggi l’organizzazione di una festa è più macchinosa. «Sono cambiate soprattutto le normative, ma anche le richieste del pubblico. Io ho iniziato a 18 anni, dopo la morte di zia Gina, papà mi ha buttato sul campo di battaglia per una festa nell’Iglesiente. Ho iniziato con un po' di paura, il nostro non è un lavoro semplice, ti porta a stare tanto fuori casa e lontano dalla famiglia. Poi me ne sono innamorato ma l’ho capito davvero quando ho iniziato a respirarlo a 360 gradi da solo», continua con l’entusiasmo di chi ha tanto da raccontare, «rispetto alla vecchia gestione ho cercato di allargare le piazze dove proporci e i nomi degli artisti, abbiamo alzato l’asticella. Ma l’obiettivo è sempre quello di mantenere un legame stretto e diretto con i comitati paesani, soprattutto oggi che c’è stata una rivalutazione delle feste patronali: sono più apprezzate e più vissute anche da un pubblico esterno alla comunità».

Monserrato nel cuore

Fin dalla nascita dell’agenzia, lo studio è sempre stato a Monserrato «e mai lo sposterò!», giura. «Papà lo voleva qui e anche il mio legame con questa città dove sono cresciuto è molto forte. Mi sento a casa, protetto e sicuro, ci sono tanti amici. Poi è centrale per raggiungere le strade che ci portano nei vari paesi: le nostre seconde case».

