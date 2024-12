«La mia vita stravolta dall’inchiesta su Is Arenas Mi ha salvato la fede» 

Partiti a confronto e primi nomi che circolano. Uno fra tutti quello dell’ex sindaco Mauro Contini - già alla guida di Quartu dal 2010 al 2015 - che per le Amministrative 2026 potrebbe tentare un ritorno in Municipio con un’alternativa politica che va oltre il tradizionale perimetro del centrodestra.

Sguardo rivolto alle prossime elezioni, con la ferita di Is Arenas (dopo undici anni è stato assolto) che resta sempre aperta. «Quella vicenda ha stravolto la mia vita, ma mi ha insegnato che non si molla mai», dice, «perché fare politica per la propria città è una tra le cose più belle che possa esistere».

Il centrodestra quartese è in fermento da tempo.

«Sbagliato parlare di centrodestra, si sta lavorando a un’alternativa autonomista e civica».

Cioè?

«Al di là delle sigle di partito, l’obiettivo è costruire un programma elettorale che metta i quartesi al centro. Ci sarà tempo per definire i perimetri delle future coalizioni, anche perché ci sono diverse variabili che potrebbero incidere anche nella politica quartese».

Quali?

«Penso alle Provinciali, che potrebbero cambiare le dinamiche a seconda che siano di primo o secondo livello, e alle elezioni per la Città metropolitana. Non solo: nel 2026 esisterà ancora il campo largo?».

A proposito, lei ora in che partito è?

«Per le ultime elezioni regionali ho sposato il progetto dei Riformatori, ritengo sia il più importante partito autonomista».

I risultati da sindaco a cui tiene di più?

«Il rilancio di Molentargius e del litorale, e lo stadio».

Stavolta il nome del candidato sindaco lo sceglierà la base cittadina?

«Sì, per questo è necessario iniziare a capire chi può essere l’interprete di un progetto politico che vuole davvero rilanciare Quartu e farla crescere nel panorama metropolitano e regionale. Serve una figura che sappia unire, ascoltare e con la giusta esperienza politica che serve per governare».

Si vocifera potrebbe essere proprio lei.

«Per ora mi sto mettendo a disposizione per costruire un programma politico che unisca tutti, poi si vedrà. Certo, ho ancora l’amaro in bocca per come è stato interrotto il mio progetto di governo della città».

Si riferisce alla vicenda giudiziaria di Is Arenas?

«Sì, è stata un’esperienza molto dolorosa. Mi ha tenuto in piedi solo la fede».

Tornando indietro rifarebbe tutto?

«Sì perché non ho sbagliato. C’è stato un errore e non è stato il mio. Un incubo per me, con conseguenze anche per Quartu che oggi avrebbe potuto avere uno stadio funzionante e una cittadella sportiva».

Dopo l’inchiesta ha mai pensato “basta con la politica”?

«No, la politica è una missione. E la cosa più bella è poter lavorare per la propria città».

Milia probabilmente si ricandida.

«È senza dubbio una persona di grande spessore politico. In questo mandato ha avuto la fortuna di governare senza patto di stabilità, con molti soldi e tanti progetti nel cassetto».

Un giudizio sull’opposizione in Consiglio comunale.

«Quale opposizione? Sembra di essere in Bulgaria».

Le priorità per Quartu?

«Garantire maggiore decoro urbano magari con nuove aree verdi, sbloccare i piani di risanamento, investire con coraggio sul turismo, l’innovazione e i grandi eventi. Difendere i ceti deboli, i cittadini più fragili e dire basta ai pignoramenti sulle pensioni sociali. E ridurre drasticamente la Tassa sui rifiuti per favorire il commercio e il rilancio del centro storico».

Sembrano i soliti slogan elettorali.

«Non lo sono. Si tratta di iniziative che si possono concretizzare, partendo dal supporto ai tanti anziani che hanno bisogno di un aiuto».

